大围街市买餸惨受气？菜档要求客人做1事 扬言「唔知规矩唔好买」 街坊共鸣：呢档无礼貌系真

街市文化虽是感觉市井，但往往都带人情味，因此，不少市民都钟情到屋邨街市买餸。近日，有街坊于网上发文，投诉于大围街市买餸惨受气，被菜档阿姐晦气要求自行将菜放入胶袋，对方甚至扬言「唔知规矩唔好买」。帖文引来不少街坊共鸣，更指该菜档「无礼貌系真」。详情即看下文！

大围街市买餸惨受气？菜档要求客人做1事 扬言「唔知规矩唔好买」

有网民日前于社交平台发文，分享在大围街市买餸的受气经历！楼主表示，当日于街市其中一个菜档买菜，惟菜档阿姐竟要求他自行将菜放入袋中，有别其他档主会为客人将菜放入袋并秤重收费的做法，「从来唔知道买菜原来系要自己入袋」。楼主形容该菜档店员「态度好有问题」，除了「喺度咿咿吟吟」，亦未有理会楼主当时的难处，「当其时我真系已经冇手」。

楼主坦言，如菜档有「买菜要自行入袋」的要求也不要紧，只求问个明白，惟当时却遭档主「肥仔」大声指责，「叫我以后唔知规矩唔好买」，令他大感愤怒，「真系而家买餐餸都真系好受气」。

菜档「串爆」态度惹街坊共鸣：从来都唔钟意呢档

帖文引来街坊及网民共鸣，不少人都表示「从来都唔钟意呢档」、「佢档口直头有个牌好似写住话唔好问野」、「街市D（啲）商户好变态，大声就系（系）道理」、「从来唔帮佢买」。有不少街坊亦有留言分享被该档主不礼貌对待的经历，「我妈拎唔到佢入面d（啲）唔知咩，叫佢帮手拎，佢就话拎唔到唔好买」、「有次见阿婶买11蚊，比1张10蚊加两个五毫，个女人话唔收五毫。阿婶话无银仔，个女人叫阿婶无就唔好买。」

文：TF

资料及图片来源：显径连隆@Facebook、星岛图片库