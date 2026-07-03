特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇

香港房屋委员会（房委会）最新公布，新一期的「特快公屋编配计划」（下称「特快计划」）连同资助房屋出售项目，将于即日起至7月16日期间接受申请。这个计划能让合资格的街坊提早获配公屋，或以实惠的价钱买楼，早日改善居住环境，加快「上楼」或「上车」的步伐。 《星岛头条》为大家整理了是次「特快计划」的绿置居、租置单位售价与申请资格，让各位正在轮候公屋的读者作为参考。

甚么是特快公屋编配计划2026？兼具「置业」或「租住公屋」

「特快公屋编配计划」是香港房屋委员会（房委会）为合资格公屋申请者提供的一项特别安排，其实是房委会为了帮大家尽快「上楼」或置业而设的特别安排。

「特快公屋编配计划」是香港房屋委员会（房委会）为合资格公屋申请者提供的一项特别安排，其实是房委会为了帮大家尽快「上楼」或置业而设的特别安排。简单来说，参加这个计划，大家有机会提早获派公屋，当中大部分是相对较少人选择的单位。

而2026年的计划更加丰富，同时加入了「重售绿置居及租置计划回收单位」。这代表大家只要填交一份表格，就可以灵活选择提早租住公屋，或者用经济实惠的价钱买楼，让基层家庭多一个安居乐业的好选择。

甚么人符合「特快计划」申请资格？

甚么人符合「特快计划」申请资格？ 大家不妨核对一下，只要符合以下三个条件便可参加。

大家不妨核对一下，只要符合以下三个条件便可参加：

手持有效的公屋申请，而且登记日期（或相应登记日期）是在2025年3月31日或之前。

家庭成员之中，至少有一半人在香港已经居住满七年。

仍然持有有效的公屋编配机会。

为方便大家理解，我们准备了几个日常生活的例子：

条件一：手持有效的公屋申请，而且登记日期（或相应登记日期）是在2025年3月31日或之前。 符合资格例子：陈伯伯在2024年8月已经递交公屋申请并获得登记。因为日子在2025年3月31日或之前，所以他符合这个条件。

条件二：家庭成员之中，至少有一半人在香港已经居住满七年。 符合资格例子： 张生、张太（两老在香港住了几十年）与刚来香港定居一年的新抱，一家三口齐齐申请公屋。三人当中有两人（张生、张太）住满七年，占了一半以上，所以这家人符合资格。

条件三：仍然持有有效的公屋编配机会。 符合资格例子： 何婆婆一直耐心等候，之前从未获派过任何公屋，或者只拒绝过一次编配，代表她手上仍有编配机会，所以她符合资格。



合资格人士如何免费申请参与特快公屋编配计划？一表两用！

房屋署在7月初已经陆续把邀请信寄到合资格人士的家中。申请手续十分简单，并且完全免费。大家只需要递交一份申请表，到今年第三季获安排选楼时，便可以灵活选择租住公屋，或是购买「绿置居」或「租置计划」的回收单位。

注意！「特快计划」与「重售项目」不可兼得

若申请者同时报名参与「特快计划」及「重售项目」（即重售绿置居或租置单位），必须特别留意：无论在任何情况下，只要在其中一个计划中确认拣选了单位，另一计划的申请资格便会被即时取消。 即使日后决定放弃特快计划的公屋单位，或撤销重售单位的买卖合约，另一项目的申请亦绝对无法恢复。

网上办理、纸本填表均可

申请方法很方便，大家可以在网上「公屋申请电子服务」平台办理，或者把邀请信内的纸本表格填妥后，邮寄或亲自交回房屋署。

纸本表格：

申请表格 (拣选「特快公屋编配计划」＞「下载」＞输入公屋申请编号)

唔租拣置业？重售3大「绿置居」屋苑及「租置计划」回收公屋

如果有兴趣与家人置业安居，今次计划有三个「绿置居」屋苑可供选择，包括高宏苑、锦柏苑及宏致苑，合共89个小型单位（实用面积约184至223平方呎）。

首期、供款立即帮你计一计！最平1.2万元可「上车」

大家最关心的买楼开支方面，综合上面三个「绿置居」屋苑，单位的售价介乎93万至136万元之间。以绿表资格买楼的好处是首期只需付楼价的5%。大家算一算，即是最低只需要准备约46,500元作为首期。

以按揭分30年摊还，利率3.5%来计算，每个月的供楼还款额大约只需4,900元。这个供款额相信很多合资格的公屋申请者都能够负担。

油塘高宏苑、九龙湾宏致苑、马鞍山锦柏苑特点即睇

这次计划为大家带来了三个「绿置居」屋苑的单位，面积适合小家庭，大家可以看看哪个地区最合心水：

1. 高宏苑（油塘）

高宏苑坐落于九龙油塘欣荣街，位置十分方便。

高宏苑坐落于九龙油塘欣荣街131号，位置十分方便。屋苑就近油塘中心及鲤鱼门邨，附近商场、街市及食肆林立，日常买餸或出入饮茶都非常便捷。

实用面积（约数）： 17.2 - 20.7平方米（185 - 223平方呎）

推售单位数目： 31个

售价幅度（约）： 99万元 - 124万元

（高宏苑售楼说明书 ＞＞按此<＜）

2. 锦柏苑（马鞍山）

如果喜欢新界区比较宁静的环境，不妨考虑位于马鞍的锦柏苑。

如果喜欢新界区比较宁静的环境，可以考虑位于马鞍山恒泰路2号的锦柏苑。屋苑邻近欣安邨，不但附设地库停车场，当中的柏欢阁设有一所基督教中英文幼稚园。

实用面积（约数）： 17.1 - 17.2平方米（184 - 185平方呎）

推售单位数目： 20个

售价幅度（约）： 93万元 - 114万元

（锦柏苑售楼说明书 ＞＞按此<＜）

3. 宏致苑（九龙湾）

宏致苑位于九龙湾宏照道，社区发展成熟，各项民生设施一应俱全，不论是搭车出入还是购买日用品都十分就脚。

宏致苑位于九龙湾宏照道7号，旁边就是大家非常熟悉的启业邨及丽晶花园。由于位处发展成熟的社区，各项民生设施一应俱全，不论是搭车出入还是购买日用品都十分就脚。

实用面积（约数）： 17.9 - 18.0平方米（193 - 194平方呎）

推售单位数目： 38个

售价幅度（约）： 115万元 - 136万元

（宏致苑售楼说明书 ＞＞按此<＜）

另设「租置计划」卖剩公屋单位

除此之外，这次计划还会重售一些「租置计划」的回收公屋单位。虽然房屋署暂时未公布这批单位具体数目，但房委会指出售价只介乎24万元至45万元！如果同样以付5%首期来计算，街坊们最低只需要拿出约12,000千元首期，就能够实现置业安居的愿望。

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想快啲上楼租住公屋？特快单位特点要知清楚

计划提供的特快编配公屋单位遍布港九新界各区。（资料图片）

这次计划提供的公屋单位遍布港九新界各区。当中有不少单位的配套其实十分完善，无论是日常搭车、去街市买餸，甚至是看医生和使用社区服务都非常方便理想。

不过，大家在拣楼时也要有心理准备，部分名单上的单位可能曾经发生过「不愉快事件」。另外，有些单位可能因为楼层不高、坐向欠佳，或者本身的设计间隔未如理想而被纳入计划。

设租金减半优惠：空置超过一年单位专享

为了鼓励街坊入住，房屋署提供了特别的租金优惠。如果您愿意选择入住「有效空置期」达到12个月或以上的单位，便可以享有「租金减半」的著数优惠！至于可以交半租的时间有多长，就要视乎该单位实际空置了多久而定（注意：房屋署计算的「有效空置期」可能与实际丢空的时间有少许不同）。

领取租金优惠的两大注意事项：

不可双重受惠： 在您享受半价交租的期间，是不可以同时申请房屋署的「租金援助计划」的。 综援户请留意： 如果街坊目前正在领取社会福利署的「综合社会保障援助」（即是综援），当您享有这项减租优惠时，社署将不会发放全额的租金津贴，而只会发放您扣减优惠后实际需要缴交的租金金额（当然依然不会超出原本的租津上限）。

查询详情知多啲！

如果各位想了解更多，可以浏览房委会网站（按此查阅）了解「申请须知」。由7月3日开始，大家亦可以在办公时间内，亲自到乐富房委会客户服务中心索取单张慢慢阅读。

若有任何疑问，欢迎随时致电房委会的24小时热线 2712 2712，或销售热线 2712 8000 查询，会有专人为您解答！