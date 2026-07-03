60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心

康文署免费长者运动班｜家人为长者安排适当的康乐活动，能有效促进其身心健康及保持社交活跃。近日，有网民在社交平台分享，为其八旬的爷爷报名参加了康文署举办的免费长者健身班。爷爷在首堂课已掌握了简单健身器材的用法，十分享受过程，网民亦欣慰表示「爷爷都好似玩得几开心」。

孙女助爷爷报康文署免费运动班 长者$0学太极/乒乓球/羽毛球/健身

该名网民于Threads发文指出，早前替年过八十的爷爷安排了康文署的免费长者健身课程，并打趣形容这项活动是爷爷的「暑期活动」。起初她担忧爷爷会翘课，但结果爷爷十分享受其中，「都好似玩得几开心」。

完成第一节课后，爷爷向孙女分享学习成果，包括掌握了单车机与跑步机的用法，以及进行了各种热身运动。爷爷更提到，班上十多名学员大多介乎六、七十岁，自己则是当中唯一年过八十的参加者。

网民赞温馨：老人家多做运动会精灵好多

不少网民看到帖文后都大赞爷爷充满活力，「好叻仔，肯郁下，又识打咁多字」，并十分欣赏他「肯试肯学嘅精神」。同时，亦有网民赞扬帖主的孝心，直言自己「有时我同老人家讲嘢会嫌佢哋烦」，表示要好好向她学习与老人家相处的态度。

此外，帖文亦引起其他长者家属的共鸣，有人分享自己八十多岁的父亲每天风雨不改去游早水，认为「老人家多运动、多社交，真系会精灵好多」，更有网民受事件启发，表示「我都想帮我嫲嫲睇下」相关的康乐课程。

康文署长者运动班 60岁或以上免费参加

为鼓励长者多做运动保持身体健康，康文署现时设有「长者体趣同乐」、「活力长者计划」及「长者康体汇聚」三大项目，为年满60岁的长者提供太极、羽毛球及乒乓球等多项免费体育活动。长者只需透过「康体通（SmartPLAY）」应用程式，即可按地区及时间报名参加合适的课程。

如何报名参与康文署的长者运动班？

资料来源：_fongfongfong、康乐及文化事务署