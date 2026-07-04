李居明-家居风水气口谈 大门口的风水禁忌｜李居明大师会客室

不少读者很想知道与大门相关的风水，大门在风水上代表「气口」，等如一个人的嘴巴，大门方位好、不犯煞，便能吸纳财星入屋，增旺家运。

厨房灶头代表妻财

灶头代表一家的主妇，家中有灶，才会有老婆，对于男性来讲，妻财是同一粒星，有妻就有财。然而，当今香港建筑风水有股「歪风」，就是有些住宅没有设独立厨房，或只有一个炉头的开放式厨房，这种设计是引发起许多单身族、年轻人不愿意成家立室的风水原因。我亦为香港人担心，若是住屋长远都是这样，对香港人的运气会有影响。

大厅是一屋吸纳财富的风水地，代表赚钱能力，大厅一定要比睡房大，这是风水屋最基本条件。现在有一种歪风，住宅一入屋就会望到厕所乃「病符屋」，或者由大门经过窄窄走廊才入大厅等，都是不利财运的。

门口见灶妇女不守德

一入大门即见灶，代表主妇「为人所夺」，例如在外结识异性，近期新闻不乏妻子失德，伙同新欢谋夺丈夫财产的耸人听闻案件，这些风水隐患不得不防。所以，大家要留意如有「门口见灶」，厨房大门要经常关闭，当然这扇门不能以玻璃制造。如果是玻璃门，等于太太经常在外招摇，极易吸引狂蜂浪蝶，亦会容易有婚外情，不利于婚姻。灶等如是一个人身体的重要器官，露灶即代表外露器官私隐。

有些住宅没有设独立厨房，这种设计是引发起许多单身族、年轻人不愿意成家立室的风水原因。

门口石多少，女儿被人撩

另一风水诀是「门口石多少，女儿被人撩」。若店铺或家居大门口铺有碎石、石春作为装饰，这会导致屋内的未婚女性招惹烂桃花，容易遇上色狼，即「被撩」或被轻薄之意。大门外边若放满石春，等于人的嘴巴外围容易生疮，患唇疮或牙痛。大门即是气口，等同人的口部，若大门今年正对病符位，如南方的二黑或西北方的五黄煞，二黑主口腔健康，家人便容易出现牙肉萎缩等口腔毛病，必须格外留神。

有些朋友在天台建造花园，用碎石铺成小路。从风水角度，头顶上的天台等如一个人的脑部，脑部疾病、脑部血管闭塞等疾病，都是因为天台的风水效应所引发。遇到这种情况，用泥水加铺，将碎石地面遮盖补平即可。当然最好是搬屋。

第三诀：门口斜嘴必邪

在过去二、三十年的风水界有种歪风，为表现门口要有好的角度而将门口改斜，这是阳宅的大凶格局。所谓「门斜必招阴」，把大门开斜，用阴宅立墓碑的精细分金法的理论套用在阳宅的大门上，是万万不能。非但无法聚财，甚至令屋主增加中风、歪嘴的风险，亦是是非口舌的根源。坊间流传说斜门好，通常此风水是属偏门生意，阳宅及正财行业切忌仿效。更多不为人知的大门气口风水，请追看下期。

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