博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠

博物馆长者优惠2026｜香港政府持续关怀长者，康乐及文化事务署特别为年满60岁的长者推出「博物馆通行证」优惠。只需缴付$25年费，长者即可于一年内无限次免费参观康文署辖下17间指定博物馆的常设展览及大部分专题展览。此外，持证人更可享有多达16项的额外消闲、餐饮及主题乐园折扣，为退休生活增添丰富的文化体验。

博物馆通行证长者优惠 $25无限次参观香港博物馆+16大玩乐优惠

博物馆通行证长者优惠 $25无限次参观香港博物馆+16大玩乐优惠

持有康文署「博物馆通行证」即可于一年内无限次免费参观辖下17间指定博物馆，如香港艺术馆、科学馆、文化博物馆等的常设及绝大部分专题展览；以及享有16项的额外专属礼遇，涵盖博物馆附属餐厅与礼品店折扣、指定文化及管弦乐节目门票优惠，甚至包括香港迪士尼乐园及海洋公园等主题乐园的会籍折扣。

为照顾不同市民的需要，「博物馆通行证」收费按适用对象分为三个类别，一般成人的「个人通行证」年费为$50；适用于最多4名亲属的「家庭通行证」年费为$100；而专为 60 岁或以上长者、全日制学生及残疾人士而设的「优惠通行证」更只需$25，让每个人都能以最轻松的方式，全方位丰富文化、艺术与消闲生活。

康文署「博物馆通行证」收费表：

通行证种类 适用对象 全年票价 优惠通行证 60岁或以上长者、全日制学生、残疾人士 $25 个人通行证 一般成人 $50 家庭通行证 最多 4 人（须为亲属） $100

如何申请康文署「博物馆通行证」？

网上递交 + 亲临缴款：电邮提交申请表后，于翌日起计14日内亲临拟领取之博物馆缴费。 网上递交 + 邮寄支票：递交申请表后7日内，邮寄划线支票及证明文件副本至博物馆。 亲身前往指定博物馆：于7间指定博物馆（包括艺术馆、历史博物馆、科学馆等）亲身办理及缴费。 城市售票网电子版：登入URBTIX会员帐号购买动态电子门票，入场时出示二维码即可。

香港17间博物馆2026最新活动 凭证全年任玩

持有「博物馆通行证」的最大亮点，莫过于能在一年有效期内，无限次参观康文署辖下17间各具特色的博物馆，尽情探索涵盖艺术、历史、科学与民俗文化等丰富领域。各个展馆亦会定期更新展览主题与展品，保证您每次造访都能充满新鲜感，随时发掘不一样的知识与乐趣。

康文署辖下17间博物馆：

新界区 香港文化博物馆 香港铁路博物馆 上窰民俗文物馆 三栋屋博物馆

港岛及九龙区 香港电影资料馆 香港艺术馆 茶具文物馆 香港历史博物馆 罗屋民俗馆 李郑屋汉墓博物馆 香港抗战及海防博物馆 香港科学馆 香港太空馆 香港视觉艺术中心 葛量洪号灭火轮展览馆 孙中山纪念馆 油街实现



博物馆通行证16大玩乐及餐饮优惠全攻略

除了无限次参观博物馆，「博物馆通行证」更提供16个涵盖演艺节目、主题乐园与特色餐厅的专属折扣：

1. 「香港艺术家」系列 2026 门票9折

喜欢本地音乐节目的朋友注意！凭「博物馆通行证」，于城市售票网售票处出示实体或电子证件，以正价购买「香港艺术家」系列2026的指定音乐会门票（包括廖智敏、吴汉绅、李子朗及邱君琳的演出），即可享有九折优惠。

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2. 中华文化节 2026 精选节目低至8折优惠

感受传统文化魅力，中华文化节2026为持证人带来多项精彩折扣。于城市售票网购买指定舞台演出、戏曲电影欣赏及讲座系列门票，可享九折优惠；而购买东九文化中心的《对话西游》更可享八折。

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3. 音乐盛会 2026 9折优惠

国际级音乐飨宴同样有专属折扣！「音乐盛会 2026」汇聚了莱比锡布业大厅乐团，以及多位顶尖钢琴、小提琴及大提琴演奏家。只要于城市售票网出示「博物馆通行证」，即可享正价门票九折优惠，以超值价格欣赏世界级的殿堂音乐演出。

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4. 香港舞蹈团 2025/26 舞季门票优惠

支持本地舞蹈艺术，香港舞蹈团为持证人带来双重礼遇。于城市售票网购买大型舞台演出如《之间 ── 吴冠中水墨行》及合家欢音乐舞剧《熊猫大同萌》正价门票（$1,080贵宾票除外），即享九折优惠。此外，演出期间在场地购买周边商品亦可获九折。

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5. 香港管弦乐团 节目门票9折

2026/27乐季节目门票将于8月6日开售，凭「博物馆通行证」于城市售票网售票处，购买香港管弦乐团指定2025/26及 2026/27乐季节目门票，即可享有正价九折优惠（每次限购两张）。

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6. 香港小交响乐团 音乐会门票9折

除了香港管弦乐团，香港小交响乐团亦提供专属票务优惠。持证人只需亲临城市售票网售票处，出示有效的「博物馆通行证」，购买2026/27乐季音乐会之正价门票，即可轻松享有九折优惠，让悠扬的管弦乐音丰富您的生活。

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7. 一新美术馆餐饮及购物折扣 纪念品95折

位于观塘的一新美术馆，为访客提供文青悠闲的休憩空间。即日起至2026年12月31日，凡于馆内咖啡室惠顾轻食或饮品，或在礼品店选购美术馆的纪念品及出版书籍，均可获九五折优惠（寄售及其他商品除外）。

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8. 古魏博物馆多重礼遇 周末免费入场

古魏博物馆带来全方位的参观与消费礼遇！至2026年年底，持证人不但可以$30优惠价购买标准门票，逢周末更可免费入场。在馆内「双茗汇」咖啡店消费、租用场地或于礼品廊购物均享九折。此外，报名教育活动最高更可享八折优惠（四人或以上），非常适合结伴同游。

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9. 香港海事博物馆 门票半价

坐落于中环海滨的香港海事博物馆，是了解航海历史与海洋文化的绝佳地点。由即日起至2026年12月31日，「博物馆通行证」持有人凡购买成人门票，即可享有半价的超值优惠。

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10. 南丰纱厂 六厂纺织文化艺术馆购物优惠

喜欢文创产品的您，千万别错过这项专属优惠。即日起至2026年12月31日，凭「博物馆通行证」于南丰纱厂内的六厂纺织文化艺术馆（CHAT 六厂）小店购物，即可享有九五折优惠。

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11. 香港海洋公园全年会籍折扣

「博物馆通行证」的优惠更延伸至大型主题乐园！由即日起至2026年8月31日，热爱机动游戏与动物的持证人，凡购买香港海洋公园全年会籍即可享有九折优惠。

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12. 香港迪士尼乐园会籍减高达$70

即日起至2026年8月31日，持证人以正价购买香港迪士尼乐园「奇妙处处通」会籍，可享高达$70的折扣（标准会籍减$70；小童及学生减$60；长者减$40）。

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13. 东九文化中心「心心念念」免费Tiramisu

在东九文化中心欣赏完节目，不妨到咖啡店「心心念念」享受美食。持证人可享双重优惠二选一，包括单点菜单及饮品享八八折（不含套餐），或者同一账单消费满$400，免费获赠美味的Tiramisu一份，优惠适用于堂食及外卖。

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14. 香港艺术馆「MoA Dining」晚市85折

「博物馆通行证」持证人只要透过专属连结提前订座MoA Dining，即可在星期一至日（特殊节日除外）以九折享用午市套餐、周末早午餐、下午茶及酒吧小食；晚餐时段的单点菜单更可享八五折优惠，让视觉与味觉同时获得满足。

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15. 香港文化博物馆「牧羊少年咖啡馆」全单9折

位于香港文化博物馆内的「牧羊少年咖啡馆」，向来是充满文艺气息的人气打卡热点。持证人只要在馆内参观完各个精彩展览，来到这间咖啡馆消费，结帐时出示「博物馆通行证」即可获享全单九折优惠。

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16. 抗战及海防博物馆「康姨咖啡室」9折优惠

走访香港抗战及海防博物馆，深入了解香港沉重的海防历史后，可以到馆内的「康姨咖啡室」稍作休息。由即日起，「博物馆通行证」持有人于康姨咖啡室消费，即可享有全单九折优惠。

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实例话您知 长者如何用尽$25「博物馆通行证」？

很多老友记可能会想：「我一年都去不到几次博物馆，买通行证真的划算吗？」其实，只要懂得善用额外折扣，这张证绝对是一张「超级神卡」！以下为您举两个精打细算的真实例子：

例子一：陈伯的「凑孙恩物」

刚满60岁的陈伯，退休后最大的乐趣就是带一对孙仔孙女到处游玩，享受天伦之乐。他花了$25申请长者「博物馆通行证」，购买香港迪士尼乐园的长者「奇妙处处通」会籍，即时获减$40，还可以随时随地、无限次免费带孙仔去香港科学馆玩互动展品，或者去香港太空馆探索宇宙奥秘。

例子二：张婆婆的「休闲文青日常」

热爱艺术与美食的张婆婆，经常相约三五知己四处看展览、叹下午茶，享受多姿多彩的退休社交生活。她买了$25通行证后，经常约朋友到香港艺术馆免费欣赏大师级画作。参观完毕，她们到馆内的高级餐厅MoA Dining享用下午茶，结帐时出示通行证即享9折优惠。

资料来源︰康乐及文化事务署