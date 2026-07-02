港人实测「林超英消暑大法」奏效！靠1招降温至29℃都唔觉辛苦？网民佩服：质疑、理解、成为超英！

近期欧洲多地受热浪侵袭，引起当地民众蜂拥商店抢购冷气机。由于全球暖化影响，近年夏天气温越来越热，大家开冷气的时间越来越长。不过，前天文台长林超英为推动环保及减少碳排放以保护环境，多年来坚持不主动开冷气，同时自有一套消暑大法！近期有港人实测林超英教路的消暑方法，大赞靠1招令室内处于29℃「实际感觉又唔算好辛苦」，笑言自己逐渐接受到：「可能真系听林超英讲得多。」

港人实测「林超英消暑大法」奏效！靠1招降温至29℃都唔觉辛苦？

香港夏天经常出现极端酷热天气，不少香港人选择开冷气消暑，但前天文台台长林超英多年来坚持不主动开冷气，多次于炎热天气时成为一大话题。林超英解释于2000年开始意识到全球暖化，加上香港夏季气温逐年上升，自此不主动开冷气，身体力行推动环保意识，希望引起市民关注全球暖化。虽然市民每遇到酷热天气时，总说笑地关心「林超英开冷气未？」，但林超英多年来的坚持，正一点点正面影响市民的消暑方法。

近日，有港人于网上分享笑指自己「系咪俾林超英洗咗脑，定系热到XX？」，她仿效林超英利用风扇的消暑大法，更大赞奏效！楼主透露自己关上冷气后，将风扇搬到近窗口附近位置，「净系开风扇仔，都觉得凉凉哋，真系觉得比平时大风」。当时室内气温29℃、湿度为69%，楼主形容「实际感觉又唔算好辛苦，成日开冷气反而觉得个人好易摄病」，更搞笑表示自己慢慢地接受到开风扇，「可能真系听林超英讲得多」。

其实，林超英曾于个人专页或接受传媒访问时多次提及自己消暑「老朋友」——风扇仔，他利用风扇制造气流，找出屋内的上风位（空气进入）及下风位（排出空气），再将风扇放于窗边或入风位不远处，将外面凉爽的空气抽入屋内，另一边将屋内的热空气吹出窗外，制造出令人体感到舒适凉爽的气流。

网民佩服：质疑、理解、成为超英！

对于有港人实际运用林超英推介风扇消暑方法，不少网民感到佩服，「质疑超英、理解超英，成为超英」、「少年不知超英好，错把冷气当成宝」、「平时喺厅真系接受到，但瞓觉仲未做到」、「只要湿度唔高就好凉爽」。有网民同样利用林超英提倡的「风扇消暑法」，分享自己连睡觉也不需开冷气，「我都系将风扇摆窗口，到而家夜晚瞓觉都未试过要开冷气」、「我都系早起身跟住熄冷气，开2把风扇，感觉凉爽」、「湿度低过80%都开窗通风，舒服过吹冷气好多，吹得多冷气个人真系好潺」、「开完冷气后屋企只要唔开窗，8个钟内都好凉，斋开风扇就OK」。

有网友尊敬林超英多年来的坚持，她与家人亦实行「风扇模式」多年，「冇开冷气好多年，习惯咗，觉得用风扇加对流已经够凉快，连我个仔都惯咗，等下一代唔会话冇冷气就生存唔到」；也有人分享自己日常消暑妙法，「冲完冻水凉才瞓觉，风扇都唔驶开，实系可以扭转唔驶一定要开冷气嘅」。

林超英分享7招降温及节能技巧

林超英过往接受本网访问时，曾分享以下7个方法助大家悭电与保持凉快技巧：

善用USB小风扇：林超英家中有多个USB小风扇，他会在进餐或工作时用风扇吹住背脊，睡觉时将风扇放在床头吹著上半身，能有效蒸发身体热量，令身体感到凉快 临睡前喝热茶：因为喝热茶后会冒汗，搭配风扇会更容易入睡 窗帘挡阳光：早晨要落窗帘挡住阳光，避免阳光进入室内，因为阳光会使地面和家具升温，继而夜晚会释放热量令室内升温。 使用即热式热水炉：部分住宅使用储水式热水炉，由于持续运行，不但浪费电更会释放热气，令家中温度升高，建议使用即热式热水炉，既节能也不会释放过多热气 洗澡时少用水：洗澡时尽量少用水，从而减少浪费水资源达到节能 使用薄床垫：林超英选手号称雀巢式设计的薄床垫，具有良好的通气效果，达到降温 关闭不必要电源开关：林超英建议大家日常在家中不用电时，最好关闭其电源开关，这样不仅节省电力，还能减少电器散发的热量，从而降低室内温度

文：RY

资料及图片来源：Threads、林超英 Lam Chiu Ying