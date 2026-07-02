网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑

迪卡侬背囊｜市面上的背囊款式五花八门，要找到一款轻便且具高性价比的实用之选并不容易。近期，有网民于社交平台分享一款迪卡侬（Decathlon）出品的10L背包，虽然体积细小，却能轻松放下13吋手提电脑。其超乎想像的收纳空间与品质，引起大量网民热烈讨论并分享实际使用体验。

$39迪卡侬轻量背囊爆红 网民实测容量惊人可放13吋电脑

该名网民于小红书上发文，表示早前以¥39购入一款迪卡侬双肩背包，原意是作为游泳及健身时使用。不过，在偶然尝试把一部13吋手提电脑放进这个的背囊时，发现竟然完全能够容纳。

从分享的照片可见，该款黑色背包外观设计简约小巧，内部容量却能被充分运用。帖主指出，除了手提电脑外，还能同时装入平板电脑，甚至塞满多件衣物。由于定价极低且实用性高，帖主打趣表示可以将七种颜色的款式全数买下，每天替换使用，「真的可以买七个颜色一天背一个」。

网民赞耐用：背了一个月没脏

相关帖文发布后，引来不少现有买家留言。许多使用者对这款背囊的实用程度给予正面评价，认为它「便宜又方便」且容量比想像中大。有网民提到黑色款式非常耐脏，表示即使连续上班使用二十多天并经历一次远足，外观依然保持洁净。

同时，部分用家亦分享了具参考价值的使用建议。有人提醒，如果经常使用此背囊盛载手提电脑，背包底部的角落位置容易因受力摩擦而破损；另一位网民则针对安全性提出建议，指出应将拉链拉至背包侧面，避免拉链停留在顶部弧形边缘，以防背囊意外滑开令物品跌出。

迪卡侬10L远足背包 提供10年售后服务

根据迪卡侬官网资料，这款名为「10L 远足背包 - NH120」的产品，香港售价仅为$39，专为干燥天气下进行两小时健行而设计。背包的重量为160克，而底部及背部采用耐磨材质，并提供长达10年的售后服务。不过官方亦提醒用家，该材质并不防水，因此若打算如事主般用作装载电脑及电子产品，需特别注意天气变化，避免于雨天使用以免弄湿袋内物品。

资料来源：小红书、迪卡侬