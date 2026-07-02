港人获派「曾被追数」公屋单位犹豫「能要吗？」 网民建议寻求房署1招协助 过来人教自保：多数唔会再嚟追

香港公屋轮候需时，获派心仪单位实属难得，不过部份公屋曾经历多户人家居住，有时前租户遗留的问题可能影响现任住户。最近有港人轮候公屋多时，于网上群组分享终获派石硖尾邨公屋，惟该单位曾发生追讨欠债事件，令到楼主有所顾虑：「曾追讨欠债事件的单位能要吗？」帖文引起网民热议，有网民建议可寻求房署以1招协助，也有过来人分享自己做法自保：「多数唔会再嚟追。」

港人获派「曾被追数」公屋单位犹豫「能要吗？」 过来人教自保

香港公屋供应有限，故此市民申请公屋后可能花上多年时间轮候才获派单位。最近有港人于网上群组分享获派石硖尾邨公屋，惟他发现该单位曾发生追讨欠债事件，对此有所顾虑并犹豫不决：「曾追讨欠债事件的单位能要吗？」。帖文引起网民热议，有网民以过来人身份分享自己的自保方法，「我哋都系追数单位，开始装修先知，收咗好多银行信，一开始都好担心，试过打电话上去财务公司讲清楚，之后就无再收到信啦！」

有网友分享身边朋友曾遇到同样情况，跟财务公司坦白情况后仍被骚扰，「跟住佢报警，跟住佢哋（财务公司）再上嚟就俾埋身份证佢睇，之后好快无再上嚟」、「空置期间开咗气窗比（俾）收数佬睇，我妈隔离屋就系咁，新搬嚟嘅都冇人骚扰」。

网民建议寻求房署1招协助

有网民建议如楼主有所担忧，可于收锁匙时向房署寻求协助，并于单位外张贴通知表明欠债人非该单位住户，大多都不会再被追数，「真系上嚟追债咪报警，叫房署出返个声明贴门口」、「取锁匙顺便向房署提出担心问题，请房署于单位门外贴出通告」、「要，房署会贴通告喺门口，话呢个单位租俾下一手」、「朋友要咗红油单位，房署会于单位门口张贴通告，证明欠债『着草』，我朋友一住都有廿年」。

不少网友认为追债人得悉欠债人搬走后，「多数唔会再嚟追，明知呢个人唔关事，人哋点会帮个三唔识七嘅还钱」、「明知无钱收，上嚟追都无用」、「债主知道债仔搬咗，都唔会浪费时间嚟搞你啦，佢哋求财」。

文：RY

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组