入行做保安懒人包｜保安员成笋工大热？门槛低、最快17小时可考牌！即睇入行须知+5大热门课程推介

保安入行证书考试｜近年保安员行业大热，不但薪酬稳定，更吸引越来越多年轻人选择入行！社交媒体上不时有人分享入行经历，甚至刚刚18岁就考牌。根据「保安及护衞管理委员会」的记录，2025年就有超过2700位18-20岁的年轻人持有有效许可证。

到底新手如何入行？俗称「蓝卡」或「蓝咭」的保安牌又该如何考取？《星岛头条》准备了详尽的入职懒人包，拆解保安员考牌须知，并精选5大热门保安课程。原来门槛极低，最快17小时就能完成课程兼考牌，部份课程更费用全免，助你轻松投身保安行业！

保安员入行必读！5大常见考牌拿取「蓝卡」须知

近年保安员行业大热，吸引越来越多年轻人选择入行。 (TVB剧照)

Q1：甚么是「保安牌」？即系「蓝卡」？

根据香港法例第460章《保安及护衞服务条例》，任何人担任有报酬的保安或大厦管理工作，都必须持有由警务处处长发出的「保安人员许可证」（俗称「蓝卡」或「蓝咭」）。想合法地成为合资格保安员，修读获认可的「保安员证课程」是不可或缺的关键。

Q2：要得到保安牌，先要考取「QAS保安证书」？

绝对需要！申请蓝卡前，必须先完成「保安培训课程质素保证系统证书」（简称 QASRS保安证书 或 QAS基础证书）。拿到证书后，仍需向警务处牌照课提交申请，通过背景审查等审批后，才会获发正式的保安牌。

Q3：保安牌是否永久有效？申请费用是多少？

不是永久的，需要定期续牌。每张保安人员许可证一般有效期为 5年，到期前必须提出续期申请，否则继续工作即属违法，雇主及持证人皆可能面临罚款或吊销资格。首次申请及期后每次续期，费用都是$160。

Q4：如果我完全零经验，适合报读保安课程吗？

绝对适合！QASRS基本保安服务证书（资历架构第一级）课程专为有意入行的人士而设。无论你以前从事那一个行业，抑或完全没有工作经验，只要完成培训并通过笔试考核，就能取得资格。

Q5：保安员人工大约有多少？

根据政府统计处于2024年6月公布的最新资料，保安员的平均月薪为 $15,306。保安员薪金会因应更制而有所不同，一般而言，两更制的平均薪酬（约$16,939）会较三更制高。此外，累积经验后更有晋升机会，例如保安主任的平均月薪可达 $20,255，前景不俗，能为求职者提供稳定且不错的收入保障。

保安课程学甚么？巡逻/防火/处理紧急事故

市面上有不同机构开办考牌课程，只要是经香港学术及职业资历评审局评审，并列入资历名册第一级的课程即可。课程内容丰富且实用，一般包括：

行业简介、入职条件及日常职责

仪容、操守、巡逻及甄别访客程序

法律责任及相关法例

防火及处理紧急事故的技术与个案研究

职业健康及安全知识

学员最终需经过笔试考核，及格才能获得证书。以下为大家推介 5大热门课程。

5大热门QAS保安课程推介 最快17小时完成

1. 香港人力资源有限公司：天天开班 最具弹性

香港人力资源有限公司（按此）的保安课程天天开课，时间弹性，而且提供一条龙服务，包括代交保安牌申请表等，又会免费举办保安招聘会协助学员找工作，入行之路快捷方便。

时数： 16小时 + 1小时选择题考试（两天连续课程）

开课日期： 天天开班

入学条件： 18岁或以上；小六程度；通过入学测试

收费： $530

2. 香港建造业总工会：可申请 CEF 基金发还款项

香港建造业总工会（按此）开办的「保安员训练证书课程」已加入持续进修基金（CEF）名单，成功修毕并取得资历即可申请退款。工会亦会提供就业转介支援，以及为学员安排工作面试。

时数： 16小时 + 1小时选择题考试（两天的密集实务课程）

开课日期： 每月开班

入学条件： 本港居民及具小六程度（能读写中文）

收费： $580

3. CICE 明爱社区书院：视乎收入可豁免学费

CICE 明爱社区书院 （按此）开办兼读制「保安培训课程认可计划 — 质素保证系统基础证书」课程，学费极具弹性，失业或月入$15,000或以下人士可申请豁免缴费！而且上课地点非常多选择，位于粉岭、元朗、荃湾、沙田围、秀茂坪、红磡等院校均有机会开办课程。

时数： 18小时

开课日期： 旗下7个院校不定期开办

入学条件： 18岁或以上、具工作经验、小六程度及符合警务处签发准则

收费：$525（月入$15,001-23,500）；$1,750（月入$23,501或以上）；失业人士及每月收入为$15,000或以下的人士可申请豁免缴费

4. 衞安香港：边读边面试 直通就业

本地保安公司「衞安香港」亦有开办保安课程。

衞安香港 （按此）是拥有丰富经验的国际级专业保安团队，公司本身提供大量保安职位，学员可于课程期间直接进行求职面试，上课就业一条龙。课程教学生动，涵盖监察警报系统及投诉处理技巧。

时数： 两日（每日09:00-18:30）+ 额外1小时考试

开课日期： 不定期举办

入学条件： 年满18岁、懂读写中文及具小六学历

收费： $500

5. ERB 雇员再培训局：全日制免学费兼赚津贴

除了兼读制，ERB 雇员再培训局 （按此）更设有全日制「标准保安及物业管理基础证书」。免学费之余，出席率达8成的合资格学员更可获培训津贴（每日约$333，完成约7周课程最高可获$5,000），并提供3个月就业跟进服务。

时数： 128小时（训练期约7周，含外出参观及2小时笔试）

开课日期： 由20多间机构不定期开办

入学条件： 年满18岁、小六学历、具就业意欲及须通过面试

收费： 免学费

保安行业门槛低且出路广泛，无论你想追求稳定收入还是转换跑道，只需花短短几天时间考取「蓝卡」，就能为履历增值，开启全新事业！

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