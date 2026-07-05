港人呻父母忧大维修费高昂拟卖楼 心灰叹「本身想住成世」 网民列3点劝阻：原址居住最好

在寸金呎土的香港，拥有一个安乐窝能为生活带来稳定与归属感。近日，有港人在社交平台大吐苦水，指现时与父母及妹妹居住的私楼楼龄达20多年，惟父母担心退休后无力支付高昂维修费，故计划在大维修前将其卖掉，随后二人考虑搬入㓥房、入住老人院或回内地养老，并将剩余的资金分给两兄妹。对于这个的计划，让目前双双失业的两兄妹感到无比徬徨与灰心，楼主更坦言「本身谂住会住成世唔洗愁」、「我都唔知之后点算」，事件随即引起讨论，有心水清的网民列出4点，劝楼主与家人重新考虑，更直言「原址居住最好」，详情即看下文。

忧大维修费高昂两老拟卖楼住㓥房 港青心灰：本身谂住会住成世

该名网民在社交平台发文分享，指最近得知父母原来有卖楼打算。楼主坦言，原本以为自己无需担心住屋问题，「本身谂住会住成世唔洗愁，最多之后负责交杂费」，如今计划有变，令他大感灰心及徬徨。楼主透露，双亲认为自住物业现时已有20几年楼龄，「最多住多十年就要大维修」，届时大维修费用或高达港币50万元，考虑到他们即将退休，面临「冇工开、冇咁多钱比」的危机，故打算趁未维修前卖楼套现，并计划「一系住老人院一系翻大陆，啲钱分比我同我妹」，甚至表示二人「最多剩翻十几年命，所以卖咗层楼搬去㓥房冇所谓」。

楼主表示，目前与妹妹同失业约半年，现时从事兼职及自由工作者，又称对香港未有太大留恋，「如果有楼、唔洗供先有诱因留低」，面对父母的决定有感前路茫茫，慨叹「我都唔知之后点算」。

网民批典型「啃老族」：冇可能一世靠父母

帖文公开后，不少网民批评事主的消极心态，形容事主是典型「啃老族」，「典型一D付出都吾愿，只系目标啃老，你同你妹冇谂过比（俾）50个（大维修费）」、「我谂你地（哋）两兄妹生生性性揾到份稳定工，唔洗佢地两老照顾/担心你哋嘅话，佢地都唔会谂行到呢一步」、「建议你哋快啲揾返份全职可以比吓家用佢哋地洗吓，快啲储吓钱，佢哋都唔会想卖楼」；有网民则指出，长大后自行租楼或买楼是理所当然的事，不应理直气壮地一辈子依靠父母，「冇可能一世靠父母了，毕竟他们真系会渐老」。

对于网民的批评，楼主后来再发文补充，称自己现时每月收入约为$1.5万左右，也有购买股票制造被动收入，「一直有keep住俾少少象征式家用」，坦言并非拒绝供养父母，「之后佢地冇收入，屋企嘅杂费咪都系我食」。惟他直言「唔想做楼奴」，除了抗拒背负数百万元的债务，也有感「香港一个人住好压抑」。

热心港人列3点劝重新考虑：原址居住最好

有热心网民从理性角度出发，列出3大关键点，力证「卖楼搬去㓥房」绝对是下策，并建议事主与父母认真讨论及重新考虑：

1. 大维修费用高估：

网民指出，一般私楼大维修，每户摊分费用甚少高达50万元，通常「20-25万都好尽」。

2. 政府设免息维修贷款：

如未能负担高额维修费用，私楼业主可以向政府申请相关贷款（如房协或市建局的津贴及贷款计划），合资格的长者更可获免息。如未能符合资格，则可选择分期还款，「分几十个月还，理论上你地有少少收入都会还到」，甚至可以「押咗层楼，俾业主住到过世、卖楼先扣数」，理论上可以让长者一直安居至终老。

3. 保留自住物业「进可攻退可守」：

网民又称，无人能够得知自己「仲有几耐命如」，建议如自住物业已完成供款，申请政府社福津贴时一般不计入资产审查，亦可考虑申请「逆按揭（安老按揭）」，「佢地而家啲钱储埋当退休金，进可攻退可守」；相反，如卖楼后手持大笔现金，反而会超出资产限额，「佢地到时真系收入好低，考虑申请唔同资助/津贴好过」。

最后，网民一针见血地指出，事主父母之所以想到要「卖楼分钱」，很大程度是因为担心失业半年的子女未来无法自立，建议事主与妹妹「快啲揾返份全职可以比下家用」，只要有稳定收入，就可以分担家中未来的各样开支，不需要卖楼套现。

来源：Threads

文：LW