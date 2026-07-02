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IKEA宜家家居年度大减！过千件家私家品/厨具低至3折 枕头/挂钩激罕买一送一

生活百科
更新时间：13:18 2026-07-02 HKT
发布时间：13:18 2026-07-02 HKT

IKEA减价优惠｜IKEA（宜家家居）一直以极具性价比的北欧风格设计深受香港家庭喜爱。今个夏天，IKEA 带来震撼的「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至三折的超值价发售，更首度推出指定人气家品买一送一的破天荒优惠，绝对是为家居焕然一新的最佳时机！

IKEA限定家品买一送一 升级居家体验

IKEA 带来震撼的「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至三折的超值价发售！
IKEA 带来震撼的「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至三折的超值价发售！

想以最少预算提升生活质感，绝对不能错过 IKEA 本次首推的买一送一超值专区。精选优惠家品涵盖多个实用范畴，例如能有效承托头部、显著提升睡眠质素的 SKOGSFRÄKEN 高枕（售价$139.9），以及色彩缤纷、瞬间为客厅沙发注入夏日活力的SANDMOTT鲜红色及粉红色咕𠱸（售价$69.9）。此外，免钻墙设计的 TISKEN 吸盘挂钩及散发木质幽香的 FRÖFINK 香味干花亦享有此优惠，与亲朋好友一并选购最为划算。

大型家私/家品/厨具/收纳用品低至三折 

除了买一送一，是次减价亦涵盖多款人气大型家具及收纳用品，助大众轻松革新客厅风格。深受年轻家庭欢迎的 SÖDERHAMN 小型三座位组合梳化，提供深灰色及红色等多款选择，折后只需$2,899起，能完美融入各种型格室内设计。如果想在家中打造专属的办公或休闲角落，极具人气且灵活不占空间的BJÖRKÅSEN折台现以低至$99.9的震撼价发售。

炎炎夏日，只需$3.9的 UPPFYLLD 湖水绿色雪糕杓更是家中消暑必备的好帮手。UPPHETTA 咖啡/茶冲调器由原价 $149.9 减至破低价 $39.9，是必抢之选。实用度极高的 STUK 分格贮物箱，亦减至 $14.9。

健康美食快闪折扣 yuu会员享折上折

扫货之余，IKEA 瑞典美食廊的滋味优惠同样不容错过。由即日起，凡任选3件或以上指定健身食品，包括多款口味的即食急冻鸡胸肉（原价$13/件）及香浓PROPUD蛋白奶昔，即可享85折优惠，非常适合追求健康的运动爱好者。

为回馈顾客，「yuu会员日」亦同步登场，会员于指定日子购物可享高达95折的「折上折」优惠，更可凭积分换购高达$80的现金券，尽享双重惊喜。

IKEA「夏日狂欢劲减」优惠详情

  • 优惠推广期：2026年7月2日至7月29日（售完即止）

  • 精选优惠详情

    • 过千件家具、厨具及收纳用品低至3折

    • 指定家品（如精选枕头、咕𠱸、香味干花等）买一送一

    • 瑞典美食廊：任选3件或以上指定健身食品享85折

    • yuu会员优惠：7月2日至5日尊享95折；7月9日至22日可以10,000或14,000积分换购$55或$80 IKEA现金券。

  • IKEA官方网站连结　＞＞按此＜＜

  • 注：各项优惠受有关条款及细则约束

 

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