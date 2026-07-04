年轻做保安无优势？新入行后生仔苦呻「同事唔钟意我」 网民安慰：做好自己就得

近年经济环境转变，不少年轻人选择加入物业管理及保安行业，寻求新出路。近日，有网民表示最近加入保安行业，并于物业管理公司担任早更保安，好奇「后生做保安有无优势？」坦言疑因他年轻与身材高大，在职场上遭到年长同事排挤，「同事唔钟意我」，引来不少网民留言，纷纷安慰「做好自己就得」，又建议他继续进修，寻求晋升机会。

年轻做保安无优势？新入行后生仔苦呻「同事唔钟意我」

事缘有网民在社交平台上分享个人经历，指自己作为全公司年纪最轻的保安员，虽然受到住户欢迎，却无法与身边资历较深的同事融洽相处，因而发文向网民寻求意见，好奇：「其实后生做保安，有冇优势？」

事主表示，他在职场上遭到同事明显的冷落与排斥，「佢地就系讲我是非，见到我行入座头，去厕所，就唔出声」，并直言「佢地好憎我」。除了与同事之间的相处出现问题，事主又不认同上司的处事作风，批评「主管好多人中意，佢够狡猾同阴险，放假都比自己人先，我最后一个拎假期，超级贱格」。面对种种办公室政治，事主无奈总结现时的社会现状，表示：「市道唔好，冇办法，有份工已经好好」。

网民安慰：做好自己就得

事主遭遇引来不少网民留言，点出原因并送上鼓励。有自称是同行的网民指出，被年长同事排挤纯属预期之内，安慰道：「同事唔中意你是必然的，唔关年纪事，这一行就是这样的」；亦有人分析「前辈」心态，认为「唔中意你，可能觉得你做唔长，废时哂气同你沟通」，甚至是「惊你上位」或「觉得你抢哂佢地既工作机会」。

对于事主的委屈，网民劝他别上心，并留言勉励：「返工系咁㗎啦，成日都有啲人无啦啦想搞X人哋，加油啦辛苦你」、「唔洗理X人点睇，做好自己就自然比人睇得起」；又建议他继续进修，日后可以晋升至高级职位，「后生做，就慢慢读书，慢慢转做管理处，优势实有，由底做起，升上去唔惊俾人玩」。

来源：Threads