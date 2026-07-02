嘟八达通赢走Tesla Model Y L！消费满$100即抽 迎新再赚高达$250回赠

八达通抽Tesla｜八达通以便捷的支付体验涵盖交通与庞大零售网络，是港人日常生活中不可或缺的理财与消费工具。近日，八达通更推出大抽奖活动，参与者只需完成指定任务即有机会赢取全新六座版Tesla电动车，新客户更可享合共高达$250的迎新奖赏，绝对不容错过！

八达通大抽奖！消费满$100即抽Tesla Model Y L

八达通大抽奖！消费满$100即抽Tesla Model Y L

由即日起至2026年9月7日，手机八达通用户只要在八达通网站完成简单资料登记，并使用该已登记的手机八达通作日常消费，单次签账满$100即可获得一次抽奖机会，赢取全新Tesla电动车（税前车价 $300,920）。抽奖次数更不设上限，多买多抽，中奖机率自然大大提升。

Tesla Model Y L Premium全轮驱动版电动车，配备了创新的三排六座设计，车厢空间大幅提升，是极受市场瞩目的热卖车款。不论是应付日常城市穿梭、周末家庭郊游，甚至是跨城长途旅行，这部全能座驾都能提供舒适且宽敞的乘搭体验。得奖幸运儿将由电脑系统随机抽出，并会透过电子邮件收到专属的得奖通知。

迎新再赚高达$250回赠

除了丰富的终极大奖外，尚未开通手机八达通服务的市民，只需于推广期内成功加入指定平台的手机八达通（包括Apple Watch、Android、Huawei Pay等），并进行一次$100或以上的交易，即可轻松赚取$150八达通增值额。此外，若新客户首次透过信用卡或转数快（FPS）申请并启动自动增值服务，并将金额定为$500或$1,000，即可额外获赠$100增值额，以及额外抽奖机会。

手机八达通大抽奖及迎新优惠详情一览

推广期限： 即日起至2026年9月7日

大抽奖日期：2026年9月22日

结果公布： 2026年9月24日（八达通网站） 2026年9月25日（星岛日报及英文虎报）

条款细则：得奖者须于2026年11月6日下午5时前亲临八达通办公室领奖；因领取礼品而衍生之汽车首次登记税、牌费及保险等相关费用均由得奖者自理。

资料来源：八达通 Octopus