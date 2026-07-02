Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做

生活百科
更新时间：12:15 2026-07-02 HKT
发布时间：12:15 2026-07-02 HKT

以往社会普遍认为保安工作主要由中年人士担任，但近年该行业逐渐出现年轻化的趋势。近日，一名19岁青年在网上分享自己入行担任保安的经历，并形容此举为「超越99.9%同龄人」，对此感到相当自豪，引发大批网民热议。不少网民大赞事主选择正确，「少走几十年弯路」！

19岁青年入行做保安 自诩「超越99.9%同龄人」

有网民分享自己19岁入行做保安，引来大批过来人共鸣。
有网民分享自己19岁入行做保安，引来大批过来人共鸣。

事缘有网民在社交平台上刊出了一张「保安工作的雇用细节」照片，分享自己提早投身保安行业的个人经历。事主形容自己「19岁入行保安超越99.9%同龄人」，字里行间流露出对目前工作状态的满意与骄傲，对自己这种超前的职业规划选择充满自信。这则帖文迅速窜红，引来超过七千人赞好，大批网民及同行纷纷留言讨论。

同行大赞超前部署 「慢慢升上去，真系有得做」

有同行指出保安行业「慢慢升上去，真系有得做」。（TVB剧照）
有同行指出保安行业「慢慢升上去，真系有得做」。（TVB剧照）

不少同行大赞事主「超前部署」，直言此举是「少走40年弯路」。有同行指出保安行业「慢慢升上去，真系有得做」，若配合进修或考取急救牌，甚至有机会晋升至管理层，「保安做得好都有得升IC，人工都有3万几。19岁入行，25岁升IC」。

亦有年轻同行表示夜更工作相对空闲，能利用时间读书进修，形容这是一个「收钱学习，攞奖学金嘅概念」。有同行大赞此行「好好做」，「返工地方大多数在室内有冷气，唔需要日晒雨淋，返八个钟，计埋一个钟时间食饭」，有人更指保安工作清闲，可以打机消磨时间：「一个月时间，我由未玩过传说去到上S牌，晚晚返工就直接打排位」。

同时，其他网民对此现象表示理解与支持，认为「做咩工都无所谓」，最重要是自给自足；但亦有网民提醒事主居安思危，直指「要好珍惜 ， 外劳在虎视眈眈」，甚至未来可能会面临AI及机械人的竞争。

入行做保安需考牌 18岁即可报读　

根据香港法例，在港从事有薪保安工作必须持有由警务处发出、俗称「蓝卡」的「保安人员许可证」。一般入行门槛亲民，申请人只需年满18岁及具备小六程度（或通过入学测试），并修毕由雇员再培训局（ERB）、工联会等认可培训机构提供的「QASRS 质素保证系统」保安员课程（考试合格并取得 QASRS 证书），即可投身保安行业。

 

同场加映：$5000天价电费单？港人苦呻高峰期曾高达近$8000 网民吁更换2大电器：换咗悭好多！

 

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
22小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
家居装修
6小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
19小时前
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码。路透社
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码
足球世界
5小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
16小时前
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
即时中国
12小时前
星岛申诉王 | 失业两个月 夫打3份散工养家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散
申诉热话
4小时前
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
影视圈
18小时前
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
05:40
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
影视圈
14小时前