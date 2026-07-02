19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做

以往社会普遍认为保安工作主要由中年人士担任，但近年该行业逐渐出现年轻化的趋势。近日，一名19岁青年在网上分享自己入行担任保安的经历，并形容此举为「超越99.9%同龄人」，对此感到相当自豪，引发大批网民热议。不少网民大赞事主选择正确，「少走几十年弯路」！

19岁青年入行做保安 自诩「超越99.9%同龄人」

有网民分享自己19岁入行做保安，引来大批过来人共鸣。

事缘有网民在社交平台上刊出了一张「保安工作的雇用细节」照片，分享自己提早投身保安行业的个人经历。事主形容自己「19岁入行保安超越99.9%同龄人」，字里行间流露出对目前工作状态的满意与骄傲，对自己这种超前的职业规划选择充满自信。这则帖文迅速窜红，引来超过七千人赞好，大批网民及同行纷纷留言讨论。

同行大赞超前部署 「慢慢升上去，真系有得做」

有同行指出保安行业「慢慢升上去，真系有得做」。（TVB剧照）

不少同行大赞事主「超前部署」，直言此举是「少走40年弯路」。有同行指出保安行业「慢慢升上去，真系有得做」，若配合进修或考取急救牌，甚至有机会晋升至管理层，「保安做得好都有得升IC，人工都有3万几。19岁入行，25岁升IC」。

亦有年轻同行表示夜更工作相对空闲，能利用时间读书进修，形容这是一个「收钱学习，攞奖学金嘅概念」。有同行大赞此行「好好做」，「返工地方大多数在室内有冷气，唔需要日晒雨淋，返八个钟，计埋一个钟时间食饭」，有人更指保安工作清闲，可以打机消磨时间：「一个月时间，我由未玩过传说去到上S牌，晚晚返工就直接打排位」。

同时，其他网民对此现象表示理解与支持，认为「做咩工都无所谓」，最重要是自给自足；但亦有网民提醒事主居安思危，直指「要好珍惜 ， 外劳在虎视眈眈」，甚至未来可能会面临AI及机械人的竞争。

入行做保安需考牌 18岁即可报读

根据香港法例，在港从事有薪保安工作必须持有由警务处发出、俗称「蓝卡」的「保安人员许可证」。一般入行门槛亲民，申请人只需年满18岁及具备小六程度（或通过入学测试），并修毕由雇员再培训局（ERB）、工联会等认可培训机构提供的「QASRS 质素保证系统」保安员课程（考试合格并取得 QASRS 证书），即可投身保安行业。

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