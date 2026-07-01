开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」

夏日炎炎，外出回家后总希望，开大冷气尽快消暑。近日，本地家电专门店BBE在社交平台上发文，拆解了坊间对于冷气降温的迷思，指出一开机将温度调到最低的16°C并不会加快降温速度。究竟点开最有效，最快冻，即睇内文！

冷气调最低16°C能加速降温？家电专门店：配合风扇才是王道

坊间常有传言指将冷气机温度直接调至最低的16度能加快制冷效果。对此，本地家电连锁店BBE近期拆解了这项迷思。

中电与BBE均强调了「风扇与冷气结合」的重要性：先开风扇，再开冷气机。

近日，家电专门店BBE在社交专页上分享了一篇关于正确使用冷气的实用贴文，提到市民在炎热天气下急于开冷气降温的常见「坏习惯」，并从机器运作原理上分析何谓最有效的消暑方法。

贴文写到许多人回到家「热到癫」，第一件事就是将冷气调至摄氏16度。然而，专页指出「16°C 唔会比 24°C 冻得快」。文中进一步解释，冷气压缩机一开机时，本身已会用最大能力进行制冷，将温度调至16度，机器并不会突然「更加落力」，只会令其运行更长时间直至达到16度才停止。因此，他们建议市民设定在「24-25°C」并「配埋风扇」，认为这样通常「仲快觉得凉又悭电」。

网民提醒：变频与定频冷气运作原理大不同

部分网民对专页的建议表示赞同，强调「开风扇是很重要,可以加速凉快」，并指出在室内制造空气对流是降温关键；也有人批评部分使用者不懂善用遥控器功能，形容「要快又唔识襟个powerful制，好无知」，亦有人提议如家中冷气具备连接网络的功能，可以遥距预先开启冷气。

不过，有熟悉电器运作的网民提出反驳论点，认为温度调节的理论只适用于「定频机」，而现时普及的变频机制冷逻辑则不同。网民解释，变频机是依赖室温与目标温度的差距来决定功率。因此，若室温为28度而仅设定为24度，变频机并不会全功率运作；相反，设定为16度才会触发机器全速制冷。

中电：先开风扇，再开冷气成悭电关键

翻查资料，早前中电亦有撰文讲到，如何最有效利用冷气降温，中电与BBE均强调了「风扇与冷气结合」的重要性：先开风扇，再开冷气机。

中电进一步量化了这个概念，指出一部1匹冷气机运行1小时的耗电量，相当于一部风扇运行20小时。因此，启动冷气前先开风扇，能迅速促进室内空气流动，让空间更快达到凉快的效果。在对流良好的情况下，市民便可安心将冷气机设定在BBE建议的24至25度，依然能维持极佳的舒适感。中电更强调，冷气机温度每调高一度，便能有效节省约3%的能源。

中电亦提到另一种更具能源效益的做法：调高冷气温度的同时，将风速设定至最高。这种操作模式不仅能让室内的温度及湿度回归至更理想、舒适的状态，最高风速亦有助于减轻负责制冷的压缩机负荷，从而达到进一步悭电的目的。

资料来源：bbe.hk、中电

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