$5000天价电费单？港人苦呻高峰期曾高达近$8000 网民吁更换2大电器：换咗悭好多！

夏日炎炎，除了为大地带来雨水，更为市民带来「震撼」电费单。近日，有港人在社交平台分享最近一期的电费单，苦呻金额高达逾$5000，令他不禁感叹「夏天的电费又开始贵啦」，更透露去年夏天高峰期，家中电费曾一度接近$8000。高昂的电费单引起不少网民同情，并劝事主尽早更换家中两大电器：「换咗悭好多！」

$5000天价电费单？港人苦呻高峰期曾高达近$8000

近年夏天越来越热，冷气机是每个家庭不可或缺的电器，惟开冷气的时间愈长，电费也随之成为沉重的负担。近日，有港人在社交平台分享最近一期的电费单，苦呻金额高达逾$5000，令他不禁感叹「夏天的电费又开始贵啦」，更透露去年夏天高峰期的电费单一度接近$8000。楼主补充，现时与5名家人现居于约300多呎的空间，家中有3部冷气机，其中一部冷气机每天运行约20小时，另外两部冷气机每天运行约15小时。楼主又表示，刚刚将客厅冷气换成变频窗口一级能源标签冷气，现正储钱打算更换2个房间的冷气机，希望能减轻电费。

网民吁更换2大电器：换咗悭好多！

高昂的电费单引起不少网民同情，有人分析正常家庭大多以冷气机、雪柜较为耗电，建议楼主及早更换冷气机及雪柜，有助减低用电量以节省电费，「换晒啲旧电器啦」、「换埋雪柜，太旧长开好食电呀」、「夏天刚开始已经咁贵电费」、「旧冷气换一换，真系可以悭唔少」、「你俾贵𠮶部份两个月够换部冷气机」。

有网友分享家中更换变频冷气机后，电费比以往大减，「2匹定频换2匹变频R32，电费单由$3000变$1200」、「几肯定系用旧式定频冷气，换变频可以悭一半电费」、「要换变频，屋企本身日日50度电，换咗之后变10几」、「24小时较最冻两部冷气，开足一个月都系$3000」、「同我一样咁贵，不过换咗一部之后，同月份平咗$800左右」。

变频/定频冷气有何分别？

定频冷气（Non-Inverter）的压缩机只能以固定转速运行。当室内温度未达设定值时，压缩机会全速制冷。当温度感应器侦测到室温已达设定温度，压缩机便会停止运作，待室温回升约 1.5℃ 至 2℃，压缩机才再次启动。这种反复启动与停止的方式，每次重新启动都会出现较高启动电流，因此一般较为耗电。定频冷气机价较为亲民，适合客厅、厨房或每日仅短暂开启约2小时内的使用空间。

变频冷气（Inverter）设有变频控制系统，可按室温变化自动调节压缩机转速。开机初段，压缩机会以较高频率运行，令室内较快降温。当室温接近设定值后，压缩机不会完全停机，转为低频运行，以较低耗电量维持室温。故此，变频冷气在长时间使用的情况下，比定频机更省电且室温较稳定。变频机价比起定频冷气更昂贵，适合睡房、长期有人逗留的办公室、家有长者或婴幼儿的空间使用。

拣选变频/定频冷气考量

如果大家仍未知决定该安装变频或定频冷气机，可从台湾华菱冷气公司建议的3大方向作考虑：

成本考虑：变频冷气的价格比较贵，可是比较悭电；定频冷气的价格则比较便宜，如果一开始预算不高的话，定频冷气机或是比较好的选择 使用习惯：如果需要长时间使用冷气的话，较低功率的变频冷气机会比较悭电；如果使用频率不高，每天使用时间不到四个小时，或会定时使用的话，定频冷气机的电费也不会比变频高，而又能享受更低的冷气机价格。 控温需求：如果室内空间较大，且室内人数变化频繁，例如办公室，需要长时间依靠冷气维持室温的话，就可以选择变频冷气机。可以依室内人数不同，可以调整压缩机运转频率，控温效果会比较好也比较悭电。

文:RY

资料及图片来源:消费者委员会、华菱冷气、Threads