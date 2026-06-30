长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐

七一长者优惠｜为庆祝香港回归29周年及响应推动银发经济的政策，各大商户及机构于7月1日特别推出一系列长者专属折扣。《星岛头条》为大家整合了8项专为老友记而设的七一优惠，包括连锁食肆、旅游景点、星级酒店自助餐等，只需出示长者咭或乐悠咭，即可享有各项低至五折的丰富礼遇。

8大长者七一优惠！ 长者咭、乐悠咭专享交通/餐饮/景点折扣

今年七一，不少商户、机构也特别针对银发市场推出专享折扣礼遇，让老友记方便外出消费。这些优惠涵盖多个范畴，包括8大连锁快餐、食肆的18元下午茶餐、包点先生和泰昌饼家的71折优惠，同时亦有昂坪360半价来回缆车门票，以及港岛海逸君绰酒店的五折自助餐等。

1. 泰昌饼家长者7.1优惠 皇牌蛋挞七一折优惠

泰昌饼家于指定分店推出七一折优惠。凡持有长者咭的长者于7月1日当日惠顾，购买正价皇牌蛋挞或酥皮蛋挞即可享71折优惠，折实后每个只需 $6.4，绝对是超值茶点之选。

2. 包点先生 出示乐悠咭/长者咭即享点心包点71折

包点先生于全线分店推出长者专享优惠。老友记只需于结帐时出示乐悠咭或长者咭，购买任何包类产品满3件或以上，或购买点心满两份，即全单可享71折优惠。

3. 「爱心食肆赏你惠食」计划 $18享用指定下午茶

第五轮「爱心食肆赏你惠食」计划将于7月1日正式启动！成功领取餐饮优惠券的长者，可在7月1日至8月31日期间，凭券以$18优惠价享用大快活、大家乐、太兴、美心、麦当劳、银龙、必胜客及肯德基的指定下午茶餐。

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4. 机场快线 长者半价乘车

7月1日出行好消息！年满60岁或以上的长者，于当日乘搭机场快线，即可享半价优惠，让长者们轻松舒适地穿梭市区与机场。

5. 山顶缆车 七一限定长者套票$100

7月1日当天，山顶缆车推出全日85折优惠套票（来回）。长者票折实后只需$100，非常适合一家大细带同长者上山顶游玩。

6. 昂坪360 长者来回缆车门票半价

由即日起至2026年8月31日，长者只要透过昂坪360官方网站预订来回缆车日间门票，即可享半价优惠，低至$97乘坐缆车饱览大屿山绝美风景。

7. 港岛海逸君绰酒店 Harbour Grand Café 长者自助餐低至五折

喜欢食自助餐的长者不能错过！由2026年7月1日至31日，长者惠顾港岛海逸君绰酒店 Harbour Grand Café 咖啡厅的自助餐，即可享高达5折优惠，品尝各式环球美食及丰盛海鲜。

8. 九龙香格里拉 Café Kool 七一限定自助餐65折

九龙香格里拉大酒店的 Café Kool 咖啡厅亦推出了一日限定的超值优惠。于7月1日当天，60岁或以上长者惠顾自助餐，即可尊享原价65折优惠，适合与家人一起度过愉快的假期。