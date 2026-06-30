小红书女惊讶港铁车厢「清一色」白波鞋？网民揭背后反映中港1点大不同：内地基本不敢穿

每个人都有其独特的穿搭风格，早前有内地网民来港时乘搭港铁东铁线列车，惊讶发现车厢内的乘客几乎「清一色」穿上白色波鞋，「特意看了好几站，还是一样。」帖文引起两地网民热议，不少人认为白色波鞋舒适又百搭，方便出行，「其实就是好搭配，运动鞋穿著走路会舒服很多」；也有网民指出穿白鞋背后其实反映中港1点大不同，即看下文了解详情。

港铁车厢「清一色」白鞋！ 小红书女惊讶：看了好几站还是一样

早前，有内地网民在小红书发文，指今年3月来港旅游乘搭港铁时，突然发现乘客们几乎「清一色」穿著白色波鞋，「一整节车厢看过去，几乎都是白色运动鞋。」楼主还特意观察了好几个车站，结果发现「大部分人脚上都是白色。」又形容人们穿的都是「很日常的白鞋」，并非刻意打扮，大赞「干净、简单、很好搭。」

楼主续指，她的女儿原本也有各式各样的运动鞋，「灰的、蓝的、拼色的都有」，但来到香港生活后也自动切换成「低调模式」，穿上白色运动鞋，对此感叹：「时尚真的很奇妙，有时候不是你刻意追流行，而是环境会慢慢影响你。」

网民揭背后反映中港1点大不同？

帖文引起网民热议，不少人认同白色运动鞋舒适百搭，「白运动鞋是最容易配搭的休闲配搭，配甚么裤子都可以，而且看著简单洁白」、「跟时尚也没太大关系吧，只是出行穿运动鞋确实比较舒服吧」、「因为香港斜坡多，运动鞋最舒服」、「我有其他颜色运动鞋，但是白色真的最百搭。」

也有网民表示，港人喜欢穿白鞋背后其实反映中港两地1个差异，「反映香港的街道都算清洁」、「香港的街道太干净了真心适合穿白鞋，大陆除了上海、杭州、深圳等少数城市的少数区外，穿白鞋简直能杀死强迫症患者」、「白鞋显得人年轻，加上香港街道干净，穿白鞋不容易弄脏」、「地面基本都是水泥地，不是黄泥土那些，确实是干净。我也是常常去香港基本没试过被人踩鞋跟，在内地又踩鞋，又行李箱压鞋子，基本不敢穿小白鞋」、「街上没有垃圾没有口痰，车灰尘不大，基本上不带什么灰。」

图片及资料来源：小红书

文：Y