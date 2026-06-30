夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻

香港的夏天总充斥雨水，突如其来的滂沱大雨，让不少没带伞的市民狼狈不堪。最近，有网民分享了一个「好人好事」，原来全港竟有一个地方可以提供免费借伞服务，而且借还点更遍布各区，方便快捷，获网民大赞是「大头虾」的恩物！

黄色暴雨无带遮？ 网民$50按金成功在马会借直遮

网民「km_b_chu」在社交平台分享，黄色暴雨警告期间在马会借到一把遮。 (km_b_chu@Threads授权图片)

只需付 $50 按金。 (km_b_chu@Threads授权图片)

归还后即可取回按金。 (km_b_chu@Threads授权图片)

网民「km_b_chu」近日在社交平台分享，指自己「大头虾」没带雨伞，遇上黄色暴雨警告，情急之下到领展商场及便利店都无法借到雨伞，最后冲到附近的香港赛马会场外投注站，竟喜获援手，「只系俾$50按金就可以借到又长又轻嘅遮，仲可以去任何一个马会投注站还遮，感动ing」。

从事主分享的相片可见，这把「救命遮」是一把黑色的长柄雨伞，伞带上印有小小的香港赛马会标志，设计简洁实用。她大赞这项借伞服务对经常忘记带雨伞的人非常有用，而且比即时买伞更环保，「虽然买遮好快但环保啲会更好」。事主更补充，当时的职员「好好人，好有礼貌」，令她的借伞体验非常愉快。

网民反应热烈：原来有咁嘅服务？

这个实用的资讯一出，随即引来网民热烈讨论，不少人都惊讶地表示「而家先知马会有遮借」、「乜原来有啲咁嘅服务㗎咩？」有网民认为这项服务非常贴心，值得更多人知道，「呢个service真系好好！」、「多谢相告，呢个服务值得俾多啲人知道，尤其是一落雨就买遮嘅人」。亦有网民分享在马会投注站遇到的暖心经历，「讲真马会d staff真系几亲切同helpful」。

不过，有网民则担心，有人会「俾$50当买咗把遮」，事主亦呼吁大家要有公德心，「希望大家都记得去还遮，等其他人都有得享受呢个服务」。

马会借伞手续简单 全港逾80个借还点附设手机充电服务

「雨伞借用」服务是马会投注站为社区提供的便民服务之一。 (资料图片)

翻查香港赛马会官方网站，「雨伞借用」服务是马会一直为社区提供的便民服务之一，所有场外投注处均有提供。市民只需支付50元按金，即可借用雨伞，借用条款亦相当清晰：

14天内归还：顾客须于借用日期起计14天内，将雨伞完好交还。若逾时交还，将不获退还按金。 凭收据退款：顾客必须凭按金收据正本取回按金，若遗失收据，同样不获退款。 损坏需负责：若雨伞有任何损毁或遗失，马会有权要求顾客作出赔偿，并从按金中扣除。

除了借伞，投注站还提供免费手机充电及免费Wi-Fi服务。根据马会最新资料，场外投注站遍布港九新界，总数超过80间，服务时间一般由中午12时开始，关闭时间则因应六合彩搅珠日或赛事而定，由晚上6时至11时不等。不过市民需注意，未满18岁人士按法例规定不得进入投注站。下次出门遇上大雨，不妨留意附近有没有马会投注站，以解燃眉之急。

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