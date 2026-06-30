WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学

WhatsApp用户名称｜设定教学｜在日常生活中，无论是工作交流，还是加入兴趣群组，我们经常需要与新相识的朋友交换联络方式。然而，直接交换电话号码，仿佛将个人私隐拱手相让。好消息来了！港人常用的通讯软件WhatsApp近日宣布推出重大私隐更新——全新「用户名」（Username）功能。未来添加联络人无需再透露电话号码，只需交换用户名即可对话！

WhatsApp 全新「用户名」功能 隐藏真实号码保障个人私隐

WhatsApp近日宣布推出全新「用户名」（Username）功能。

以往电话号码是 WhatsApp 的唯一身份识别，但我们的手机号码往往绑定了银行帐户、网购平台等不少重要资讯，一旦外泄，后果不堪设想。新推出的「用户名」功能正是为了解决此安全隐患而生。当设定专属的用户名后，与新朋友或商户展开对话时，对方的介面上只会显示用户名及头像。真实的电话号码将被完美隐藏，大幅减低个人资料外泄的风险。

预先抢占心水WhatsApp用户名 IG/FB名称预留

WhatsApp 全球活跃用户庞大，可以预期，常见及简短的名称（如「PeterChan」）必然会引发「抢名大战」。为免与他人撞名，WhatsApp 特别安排由本周起，提早开放预留渠道，让大家可以抢先「霸位」，注册一个具备个人特色且易记的专属用户名。

同时，系统亦内建了「用户名称生成工具」，能自动分析并推荐量身订造的名称。此外，针对创作者、KOL及小型企业，WhatsApp也给予贴心安排：若用户已在Instagram或Facebook拥有专属名称，系统允许直接预留相同的用户名，助用户在各大社交平台维持一致的网络品牌形象。

双重防护：「用户名密钥」杜绝骚扰

为了进一步强化私隐防护，WhatsApp 更引入了「用户名密钥」（Username Key）功能。启用此进阶设定后，即使对方知道用户名，也必须额外输入用户所设定的密钥密码，系统才会允许传送讯息。此举能有效阻挡自动化程式搜寻及不必要的恶意骚扰。同时，官方表明未来不会提供任何公开的联络人名册，公众必须准确知悉并手动输入完整名称才能建立联络，确保交友圈子绝对私密。

即日开始登记！简单4步轻松预留WhatsApp名称

将手机内的WhatsApp应用程式更新至最新版本，即可在设定中找到改名页面。

用户可自行输入心仪名称。

ＷhatsApp会询问是否与 Instagram 及 Facebook 连结。

设定好即可成功预留。

想抢先拥有专属 WhatsApp 用户名称？只需跟著以下四个简单步骤，即可在手机App内完成预留：

更新程式：将手机内的WhatsApp应用程式更新至最新版本。 进入设定：打开应用程式，点选右下角头像进入「设定」（Settings）页面。 选择帐户：在设定选单中，点选右上角「帐户」（Account）选项。 预留名称：点选新增的「用户名」（Username）选项，输入心仪名称并储存即可完成。

这项全新功能将在未来数月内，陆续于全球各地逐步推出。香港地区用家已开始启用，事不宜迟，立即拿起手机预留您的专属好名吧！

资料来源：WhatsApp

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