九巴7.1起推长者「消暑三宝」！免费借用手提风扇／派发降温毛巾、水 10个指定车站提供

夏季天气极端炎热，长者外出候车时容易感到不适。为了提升长者乘车的安全与舒适度，九龙巴士（一九三三）有限公司（下称「九巴」）于明日（7月1日）起，于10个指定巴士总站推出「九巴乐耆乘」活动，为老友记提供一系列防暑物资及关顾措施，包括风扇、降温毛巾与食水，让他们享受更安心的出行体验。

九巴7月1日推「九巴乐耆乘」 10大巴士总站向长者提供免费消暑物资

九巴向长者借出风扇+派发降温毛巾与食水

面对今年夏季端高温天气，长者在户外候车时面临严峻考验。为此，九巴挑选了十个较多长者乘客的巴士总站，包括包括平田、顺利、中秀茂坪、荔枝角等，在站长室增设「消暑三宝」物资，向长者及同行人士提供手提风扇作借用，并派发有降温效用的毛巾和水供长者消暑。长者在登车前，只需将风扇放入排队栏前方的回收箱即可。

10个提供「消暑三宝」的九巴巴士总站︰

平田总站 顺利总站 中秀茂坪总站 荔枝角总站 安荫总站 富善总站 粉岭（联和墟）总站 良景邨总站 天富总站 东涌（逸东邨）总站

车厢增设求助标贴 鼓励长者主动反映需要

另一方面，九巴留意到长者在乘车遇到问题时，往往未必选择主动表达需要，或不懂得向谁求助。有见及此，九巴将于车厢内加设专门的贴纸，并透过车厢电视及巴士站的到站时间预报显示屏幕加强宣传提示长者随时向车长和站长求助；同时亦指引车长在遇到有需要的长者时，应主动提供协助。

资料来源：KMB