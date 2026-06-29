反向打工? 北漂香港KOL体验做美团骑手 时薪¥12「皮包铁」公路飞驰送外卖

近年不少香港人选择北上寻求新体验，除了吃喝玩乐，竟然有人尝试跨境体验基层劳工生活。居于大湾区的香港知名KOL David大卫近日亲身化身美团外卖骑手，实测内地外卖员的真实工作情况。更把穿梭街头送餐的过程拍成影片。片中，他体会到虽然工作薪水低下，又要日晒雨淋，不过，他却从中发掘出这份工作的3大令人做上瘾的好处。

北漂香港KOL David大卫 「包到冚」体验做美团骑手

完整影片：湾区打工求生记 香港人返大陆送外卖

今日(29日)，北漂网红David大卫决定暂时放下KOL的身份，于内地体验外卖员的日常，向大众揭示这份「皮包铁」高危行业的实况。影片开首，David大卫为开工做足准备，已完成登陆美团众包平台，并缴纳押金成为共兼职骑手，随时可以「接单」开工。为了应对外卖路上，日晒雨淋的情况，他更添置多项「专业」装备：例如用于防晒的手袖、面巾、护目镜，另外当然少不了美团招牌的黄色背心、黄色头盔。

他坦言，拍摄当日天气，其实并没有那么晒，不用配备全套装备，然而担任美团外卖骑手工作在内地是「深受鄙视」，所以仍坚持全身「包到冚」出外接单。

导航点人行逆线！「皮包铁」狂飙送外卖

他在首日接单时实际送餐过程充满了挑战，例如发现导航路线出现不理实际路况，出现要求骑手逆线走小路的情况。同时，他更要面临不少时间压力，订单往往要求在30分钟内送达。而在配送过程中，他曾因为找不到具体门牌号码，需要多次致电顾客确认位置，甚至有顾客要求他将食物送到桌球室的指定台面上，过程中出现不少误会。

骑在电单车上，他需要烈日当空下与时间赛跑，穿梭于公路之间，且充满「皮包铁」的危机感。送外卖时，则体力消耗极大，因为穿著全身装备要跑上跑落，形容自己当刻「热到只狗咁」。

拆解真实收入！新手时薪仅12元

David大卫也在影片中也透露了兼职骑手的收入细节，以他第一次跑单的经验为例，每单薪金约人民币4元，折合时薪有人民币12元，他在片尾总结提到，新手一小时内大概可完成４单外送不成问题。而他也提到对于熟练的骑手，他认为可以同时间接收4张订单，一小时做到40元应该不是问题，甚至在晚上10点之后的「高价」时段，短程订单（5-8公里）单价可达4-7元，收入可翻倍或增加50%。

辛苦却上瘾？实测总结做骑手2大好处

虽然骑手工作薪水不高，又相当辛苦，但他却在实测中总结出这份工作的2大好处：

第一，工作具备挑战性与趣味。他形容送餐过程犹如解锁任务，表示「每一张单都有挑战性」，让他觉得过程十分「好玩」。

第二，高度的时间自由与弹性。他指出这份工作不受传统工时限制，「想跑就跑」，即使身体不适也能随时休息，非常适合「无聊又不知去干什么」的人。

网民感叹两地薪酬差距

影片发布后，迅速引起网民的热烈讨论。对于大卫的决定，有网民大赞「有料，我钟意」，认为他勇于进行「反向打工」，尝试只有内地人会做的事。同时，也有不少网民对「皮包铁」的工作环境表示担忧，指出「天天这样揸住架电鸡在行人路和道路车辆之间穿插……无形压力好大，感觉好Ｘ危险」，并好心提醒他「放低左外卖之后记得一定要影相做记录」以保障自己。此外，针对影片中提及的收入，亦有人感叹两地薪酬差距，留言指「在香港揸的士五天，等于大陆送外卖1个月」。

资料来源: David 大卫 2.0 ＠ YouTube

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