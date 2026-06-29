顺丰传增聘外劳取代本地人？速递小哥惨呻份工「有啲危险」 用家不舍好员工1招团结帮拖

速递服务是市民日常生活中不可或缺的一环，前线员工的去留往往牵动大众神经。近日，有网民在社交平台上披露一名「顺丰速运」员工与他的私人对话，指顺丰疑似计划引入外劳取代本地速递员，引发公众对本地员工处境的担忧。有网民更指要发起行动，「保护」本地顺丰员工的「饭碗」。

顺丰疑炒本地员工转请外劳？ 员工忧虑「有啲危险」

本地速递员的潜在就业危机，近日于网上引起讨论。

有传闻指「顺丰速运」将聘请外劳以取代本地员工。 （官网图片）

有网民在社交平台 Threads 上分享了一则对话截图，揭示了本地速递员目前面临的潜在就业危机。从事主上载的截图对话可见，有速递员对前景感到担忧，指目前的工作状况「有啲危险，前排公司提过」，暗示公司内部曾提及人事变动或引入外劳的可能。根据事主的描述，这批本地员工平时提供贴心服务，若因政策改变而遭解雇将令人深感惋惜。事主在帖文标注了「顺丰速运」，并强烈呼吁公司方「唔好炒班好员工啦」，以表达对相熟速递员的不舍与支持。

网民力撑本地速递员 呼吁用家留好评

事件曝光后，帖文未够一日已获得数千赞好，并引发大批网民热烈回响。大部分网民对本地速递员的服务质素予以肯定，称赞他们「好Nice 沟通零障碍」、「识得用香港人思维谂嘢」。为了协助本地员工保住职位，许多用家发起团结行动，呼吁大众在应用程式内给予五星评价，有网民表示「即刻去畀返先」，皆因曾有前线员工透露「公司需要佢哋咁做」。虽然有极少数网民反映曾遇过部分员工「乱咁送件」，但整体舆论仍强烈倾向支持本地员工，甚至有极端意见扬言「见外劳即劣评」。

顺丰正招聘收派员 「保障本地就业为优先」

香港「顺丰速运」近日正招聘收派员。 （官网图片）

翻查近期资料，香港「顺丰速运」近日正发布招聘收派员的广告，要求应征者懂中、英文地址及简体字。虽然招聘广告并无注明国籍或居住地要求，但列明面试时需带同「身份证明文件、签证身份书或其他工作签证（如适用）」，进一步令引入外劳的传闻甚嚣尘上。

《星岛头条》就此向「顺丰速运」进行查询。顺丰回复强调，因应本地劳动市场面临的人手短缺挑战，公司在适度引入不同地区劳动力的同时，从未停止招聘本地员工。发言人重申，公司一直以保障本地就业为优先，「绝无因引进非本地劳工而解雇任何现有本地员工」。

此外，顺丰香港表示一向严格遵守本地法律及劳工政策，各项人力资源安排均合法合规。公司严格按照特区政府的「补充劳工优化计划」要求引进人员，深知并完全支持计划下对保障本地就业的严格监管，全力保障全体员工的合法权益。就客户对服务的关注，顺丰重申优质的服务体验是其核心追求及坚守的承诺，高度重视并感谢客户提出的宝贵建议，以维持一贯高标准的物流服务。

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