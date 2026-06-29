中国移动5G月费激减至$71！包30GB数据＋2GB内地、澳门漫游 七一回归限定优惠
更新时间：16:04 2026-06-29 HKT
发布时间：16:04 2026-06-29 HKT
发布时间：16:04 2026-06-29 HKT
随著香港迎来回归29周年，各大品牌纷纷推出庆祝活动。作为本地主要电讯服务供应商之一，中国移动香港（CMHK）凭借其稳定且广泛覆盖的网络，一直深受广大市民及商务人士欢迎。为庆祝这个重要日子，中国移动宣布推出极具吸引力的「71心意价」限时推广，5G本地计划月费激减至$71再加码送外游数据，绝对是近期最具性价比的电讯优惠之一！
中国移动七一优惠 5G月费上台计划低至$71
在现今数码时代，极速而稳定的5G网络已经成为日常生活中不可或缺的一部份。中国移动香港深明消费者的需求，特别趁著七一回归的契机，将原价为$98的「5G本地服务计划」，以震撼$71心意价推出市场。换言之，用户每月可节省$27的开支，在百物腾贵的环境下，这无疑为大众提供了一个极佳的悭钱选择，同时亦能低成本享受到高质素的电讯服务。
升级30GB本地数据 加送2GB内地澳门漫游
除了价格上的大幅度优惠，是次推广在数据用量方面亦极具诚意。该计划原本提供20GB本地数据，而在优惠期间，用户将获加送10GB，令总可用本地5G数据量激增至30GB，足以应付绝大部份用户一个月的重度上网需求。更值得留意的是，考虑到近年越来越多香港市民热衷于假日北上消费，或者前往澳门进行短途旅游，该计划更贴心地包含了2GB的内地及澳门漫游数据。这意味著消费者在跨境出行时，无需再额外购买漫游日费计划或漫游卡，实现真正无缝连接体验。
中国移动七一回归优惠详情
- 优惠推广期限：即日起至7月5日（限时10日，欲报从速）
- 收费优惠：5G本地服务计划月费由原价$98，大幅减至$71
- 数据用量详情：本地5G数据由基本20GB，额外加送10GB，合共提供30GB极速数据。
- 漫游数据奖赏：计划内包含2GB内地及澳门漫游数据，切合北上内地及前往澳门通讯需求。
- 计划细节及条款 (>>按此<<)
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