Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港夫妇游日打卡引爆炎上？搭错列车获车长好心「特别安排」1举动摆拍惹抨击急删文 网民狂轰：唔系下下都要放上网！

生活百科
更新时间：17:14 2026-06-29 HKT
发布时间：17:14 2026-06-29 HKT

不论大家乘坐哪个地方的列车，如非必要也不应胡乱触碰列车上的设备，以免影响行车安全。最近，有港人一家三口到日本旅游，因不慎错误乘坐近畿日本铁道的「HINOTORI」列车，好心车长好心「特别安排」暂待乘务室，惟港人夫妇不停于乘务室打卡，事后更将影片分享到网上。影片中港爸1举动引爆「炎上」事件，不少网民批评夫妇行为不妥，怒轰二人：「唔系下下都要放上网！」

港夫妇游日打卡1举动引爆炎上？搭错列车获车长好心「特别安排」

在外旅游时要注意个人行为举动，以免打扰或为当地人带来麻烦，惟最近一对香港夫妇带同女儿到日本旅游时的行为，却令香港、日本及台湾网民群起批评，引爆「炎上」事件。被「炎上」的港人夫妇本来于网上社交平台发文分享影片，表示感谢日本人的服务态度，「感恩，日本服务态度真系畀个like」，但影片的内容则引起重大争议。

港人夫妇与女儿本来从大阪出发到奈良，因错误登上近畿日本铁道的「HINOTORI」列车，故此正往名古屋方向进发。幸获得好心车长「特别安排」一家三口暂待车尾乘务室，直到中途站再下车转乘正确列车。不过这对夫妇于乘务室内连番打卡，港妈先叫女儿企定定拍照，随后港爸一度坐上驾驶座，并用手握住控制杆摆拍，掌机拍摄的港妈更表示：「好靓啊！」随后换成港妈触碰车长座位继续打卡拍照，随后列车抵达中途站由车长安排停站下车，车长始发现夫妇正在拍摄即连番大声喝止「Photo No、Photo No」，他们于下车后才停止拍摄。

摆拍惹抨击急删文 网民狂轰：唔系下下都要放上网！

影片引来香港、日本及台湾网民集体抨击，特别是日本网民质疑车长安排乘客进入乘务室或属违规处理，有熟悉铁路规例的日本网民解释，指出错乘列车设有应急指引，职员可依乘客需求临时停车安排转乘，惟乘客坐于驾驶席上触换控制杆，则属违反安全规则。至于车长安排一家三口暂待乘务室的原因，有网友解释方便车长不用打开全部车门，只需打开乘务室的车门便能安排乘客下车，「节省很多上下车的SOP，方便追回时间」。

纵使涉事港人其后紧急删文，但网上仍有大量批评声音，指出他们的行为影响港人声誉，更认为并非每件事都要分享到网上，「影衰香港人！」、「丑到去日本」、「呢啲真系人蠢无药医」、「又冇揸开火车，点解够胆掂人啲掣？」、「两公婆仲以为好劲，好威post上网晒命」、「咩都摆上网去呃流量」、「乜都拍片就咁放上网冇谂过后果」。

虽然有网民解释事发地点为车尾乘务室，「就算佢点样玩都唔会影响到架车」，但有网友担心好心车长日后会被秋后算账，「炫耀与高调，往往是灾难的开始，希望这位好心的日本司机，平安度过，不会被网络肉搜和公司惩处」、「他犯贱拉那个把手，可能会顺便拉掉几个人的饭碗」、「冇考虑过可能引起对方事后麻烦，令到帮你嘅车长陷于两难」。同时，有网友认为二人作为家长，明知道行为错误，但未有为此而公开道歉，未能为女儿树立榜样，「搞大咗件事知惊删post，但连走出嚟讲一句对唔住嘅勇气都冇，第日你哋个小朋友都系一样有错系唔会认」、「两位都唔知点做父母，喺个女面前做坏榜样，一啲家教都冇」。

近铁「旅客营业规则」列错误登车处理方法

根据近畿日本铁道网页上「旅客营业规则」中，第2篇「旅客营业」内之第7章「乘车变更等的处理」的第6款「误乘及误购入 」第189条文显示：

  • 第189条（误乘区间的免费送回）
  1. 旅客（不含使用定期乘车券或回数乘车券之旅客）因不慎搭乘至乘车票面所示区间以外之区域，经站车工作人员认定属实，且在该乘车票之有效期间内者，可利用最近的列车（特别急行列车及一般付费对号列车除外），就其误乘之区间办理免费送回。
  2. 依前项规定办理时，对于该误乘区间，不另行收取旅客运费。

文：RY
资料及图片来源：ThreadsX近畿日本铁道

延伸阅读：搭高铁遭香港旅行团噪音折磨 乱坐位置不扔垃圾 乘客怒斥：香港人在内地是真的吵

 

 

 

最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
3小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
8小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
10小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
2小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
20小时前
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前