港夫妇游日打卡引爆炎上？搭错列车获车长好心「特别安排」1举动摆拍惹抨击急删文 网民狂轰：唔系下下都要放上网！

不论大家乘坐哪个地方的列车，如非必要也不应胡乱触碰列车上的设备，以免影响行车安全。最近，有港人一家三口到日本旅游，因不慎错误乘坐近畿日本铁道的「HINOTORI」列车，好心车长好心「特别安排」暂待乘务室，惟港人夫妇不停于乘务室打卡，事后更将影片分享到网上。影片中港爸1举动引爆「炎上」事件，不少网民批评夫妇行为不妥，怒轰二人：「唔系下下都要放上网！」

港夫妇游日打卡1举动引爆炎上？搭错列车获车长好心「特别安排」

在外旅游时要注意个人行为举动，以免打扰或为当地人带来麻烦，惟最近一对香港夫妇带同女儿到日本旅游时的行为，却令香港、日本及台湾网民群起批评，引爆「炎上」事件。被「炎上」的港人夫妇本来于网上社交平台发文分享影片，表示感谢日本人的服务态度，「感恩，日本服务态度真系畀个like」，但影片的内容则引起重大争议。

港人夫妇与女儿本来从大阪出发到奈良，因错误登上近畿日本铁道的「HINOTORI」列车，故此正往名古屋方向进发。幸获得好心车长「特别安排」一家三口暂待车尾乘务室，直到中途站再下车转乘正确列车。不过这对夫妇于乘务室内连番打卡，港妈先叫女儿企定定拍照，随后港爸一度坐上驾驶座，并用手握住控制杆摆拍，掌机拍摄的港妈更表示：「好靓啊！」随后换成港妈触碰车长座位继续打卡拍照，随后列车抵达中途站由车长安排停站下车，车长始发现夫妇正在拍摄即连番大声喝止「Photo No、Photo No」，他们于下车后才停止拍摄。

摆拍惹抨击急删文 网民狂轰：唔系下下都要放上网！

影片引来香港、日本及台湾网民集体抨击，特别是日本网民质疑车长安排乘客进入乘务室或属违规处理，有熟悉铁路规例的日本网民解释，指出错乘列车设有应急指引，职员可依乘客需求临时停车安排转乘，惟乘客坐于驾驶席上触换控制杆，则属违反安全规则。至于车长安排一家三口暂待乘务室的原因，有网友解释方便车长不用打开全部车门，只需打开乘务室的车门便能安排乘客下车，「节省很多上下车的SOP，方便追回时间」。

纵使涉事港人其后紧急删文，但网上仍有大量批评声音，指出他们的行为影响港人声誉，更认为并非每件事都要分享到网上，「影衰香港人！」、「丑到去日本」、「呢啲真系人蠢无药医」、「又冇揸开火车，点解够胆掂人啲掣？」、「两公婆仲以为好劲，好威post上网晒命」、「咩都摆上网去呃流量」、「乜都拍片就咁放上网冇谂过后果」。

虽然有网民解释事发地点为车尾乘务室，「就算佢点样玩都唔会影响到架车」，但有网友担心好心车长日后会被秋后算账，「炫耀与高调，往往是灾难的开始，希望这位好心的日本司机，平安度过，不会被网络肉搜和公司惩处」、「他犯贱拉那个把手，可能会顺便拉掉几个人的饭碗」、「冇考虑过可能引起对方事后麻烦，令到帮你嘅车长陷于两难」。同时，有网友认为二人作为家长，明知道行为错误，但未有为此而公开道歉，未能为女儿树立榜样，「搞大咗件事知惊删post，但连走出嚟讲一句对唔住嘅勇气都冇，第日你哋个小朋友都系一样有错系唔会认」、「两位都唔知点做父母，喺个女面前做坏榜样，一啲家教都冇」。

近铁「旅客营业规则」列错误登车处理方法

根据近畿日本铁道网页上「旅客营业规则」中，第2篇「旅客营业」内之第7章「乘车变更等的处理」的第6款「误乘及误购入 」第189条文显示：

第189条（误乘区间的免费送回）

旅客（不含使用定期乘车券或回数乘车券之旅客）因不慎搭乘至乘车票面所示区间以外之区域，经站车工作人员认定属实，且在该乘车票之有效期间内者，可利用最近的列车（特别急行列车及一般付费对号列车除外），就其误乘之区间办理免费送回。 依前项规定办理时，对于该误乘区间，不另行收取旅客运费。

文：RY

资料及图片来源：Threads、X、近畿日本铁道