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WeChat狂收77万垃圾讯息！长者陷微信广告群轰炸 官方教3招防范 家属吁设「老年人模式」

生活百科
更新时间：16:06 2026-06-29 HKT
发布时间：16:06 2026-06-29 HKT

智能手机的普及虽然为长者带来便利，但也衍生出不少数码骚扰问题。近日，广东一名网民的祖母在不知情的情况下，WeChat 微信被莫名其妙地拉入了数以百计的「广告营销群」，累积达77万条未读消息，导致手机严重卡顿，这不但影响了长者与家人的日常通讯，更令人感到十分困扰。

长者陷WeChat广告群轰炸 狂收77万垃圾讯息

长者陷WeChat广告群轰炸 狂收77万微信垃圾讯息
长者陷WeChat广告群轰炸 狂收77万微信垃圾讯息

据事主描述，其祖母的手机近期出现异常卡顿的情况，经她帮忙检查后，才惊觉祖母的微信内充斥著各类广告营销群组。这些营销群组均来自「企业微信」，每当添加了这些企业联络人后，其祖母便会在无通知、无需本人确认的情况下，被添加至仅有十至二十人的陌生人群组，即使不断退群及删除，情况依然是「退一个，他们又拉一个」。

由于祖母的微信存有大量亲友的重要聊天记录，无法直接弃用帐号。面对无奈的处境，事主遂在网上发帖求助「有人知道微信如何批量删除企业微信联系人吗？」同时，她盼望微信官方能推出「老年人模式」，限制长者被随意添加至群组，规定拉群操作必须经由本人同意，以保护容易成为营销目标的长者群体。

微信官方教3招防范垃圾讯息

事件曝光后，微信客服专线工作人员对此作出了回应，明确指出现行机制为「企业微信」群聊人数若不超过40人，好友可直接添加人，无需经过用户确认；只有超过40人的群聊才需要邀请确认。目前平台暂无统一的拦截设置。

要有效应对并防范广告群的骚扰，客服则建议用户可采取三大防范措施。首先是手动退出现有的广告群组，以停止接收垃圾讯息并减轻手机负担；其次是采取「治本」行动，找出并删除将长者拉入群组的联络人，解除好友关系以防对方再次拉人入群；最后是从源头切断骚扰，提醒长者在日常生活中保持警觉，切勿因街头推销的小便宜而随意扫描二维码并添加陌生「企业微信」为好友，以免个人联络方式遭滥用。

资料来源：罗湖发布＠微信公众号

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