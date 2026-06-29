港女婚前获男家出7成首期买楼 想加名一齐供被拒呻「冇安全感」 网民群起狠批：结婚唔使烦住屋仲想点？

香港的住屋开销向来不轻，不论是置业还是租屋都需要「计过度过」。近日，1位即将跟男友成婚的港女于网上发文寻求广大意见，表示男家愿付7成首期助未婚夫置业，惟楼主要求「一齐供」并于物业加自己名被拒，因而感到「冇安全感」，形容「好似住系（喺）人地（哋）屋企咁。」不少网民群起狠批楼主「贪心」：「结婚唔使烦住屋仲想点？」，详情即看下文！

港女为新婚置业纠结 呻物业「无自己名」欠安全感

1名即将结婚的港女，日前Threads上发文，指男家愿支付7成首期协助其未婚夫置业，至于余下的3成按揭，男方表示「可以自己一个供」，无需楼主一同分担。楼主透露自己意愿，「其实想佢加我名」，希望可与未婚夫共同拥有物业业权，并愿意跟男方一同供楼，惟楼主「唔知佢屋企肯唔肯」，因男家支付7成首期，「佢屋企出左（咗）大份」。

楼主对此感到纠结，认为在婚后即使与丈夫同住，「层楼冇我名好似好冇安全感」，感觉似是寄人篱下，「好似住系（喺）人地（哋）屋企咁」，又指「始终层楼唔系我既（嘅），到时有咩事闹交就好似好弱势咁」。楼主甚至想过，「好唔好到时唔住佢个度，返屋企一齐住算」，并向网民询问：「系咪我自己谂多咗？」

网民狠批楼主贪心：唔驶为住屋烦恼已经好好

楼主的发文引来网民猛烈批评，「安全感系自己比（俾）自己既」、「唔洗你供，又有私楼住，赢咗」、「未结婚已经谂到会离婚分身家，呢头家不成也罢」、「都结婚啦，唔驶为住屋烦恼已经好好。」、「首期你唔洗（使）比（俾），又唔洗（使）你供，你好意思落名？」；也有不少留言亦语带嘲讽，「其实你自己屋企又买多层咪得」、「自己买一层会更有安全感」、「想要既自己买」。有心水清网民则乐观认为目前做法不错，「迟下想换楼先用你名买，仲有首次置业优惠」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、星岛图片库