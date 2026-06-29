台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人

「饮茶」为香港具代表性的饮食文化之一，茶客闲时享受「一盅两件」，或于假日时相约亲友们饮茶聚餐，成为不少香港家庭联系感情的仪式之一，亦成为游客们来客朝圣体验活动。近日，一位曾多次来港旅游的台湾游客到一间老牌酒楼饮茶，竟然遇到一位搭枱「怪客」，其食相吓到事主急急埋单之外，随后一个举动更令他当场崩溃。帖文引起网民热议，有人认为未能接受，也有人认为「怪客」行为令人心酸。

台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场震惊

香港茶楼文化强调「水滚茶靓」之外，精美点心随年月发展更是越发精致，成为本地人闲暇「叹茶」或旅客来港时的必试体验之一。近日，一位曾多次来港旅游的台湾游客到本地一间老牌酒楼饮茶，他与朋友二人被安排入座一张四人枱，「坐低冇耐，就有个好似homeless（无家）嘅人，硬系要同我哋搭枱」。事主表示知道搭枱于香港是平常事，但对方的行为却令他感到奇怪，他形容对方只开茶，但未有点选任何点心。

内心疑惑的事主向侍应反映对方行为古怪并要求换位，侍应则表示：「应该系等朋友」。事主继续观察「搭枱客人」，发现对方竟从家当中拿出两粒烧卖放入茶杯内，此食相吓怕事主决定急急埋单，「最后我同朋友都食唔落，仲有少少嘢食剩，就埋单走人」。正当事主埋单离开时，留意到对方一举动令他感到震惊，「佢竟然拎咗我哋枱上食剩嘅叉烧包嚟食」。

网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人

对于事主来港饮茶遇到的奇怪「搭枱客」，有网民见惯此行为并感到心酸，「有时老人家因经济环境问题，冇人会想的」、「其实阴功嘅」、「见怪不怪，经济实在太差」、「睇到你这篇文章，个心有点难过」。不过，也有网民表示不能接受食「二手饭」此行为，「食嘢好讲环境、心情，俾我都一样，走人唔食」、「就系见你哋埋单走人咪执嚟食埋，好多呢啲人，真系有人攞其他人未饮晒啲咖啡奶茶，见到眼都突埋」、「第一次听专登去酒楼食，真系吓一跳」、「佢应该等人哋走，就食人哋食剩嘅嘢」。

文：RY

资料及图片来源：Threads