港铁粉岭站惊现神秘人龙？ 逾百人由天桥排入港铁站内 网民揭晓：XXXX免费开放日

港铁粉岭站惊现神秘人龙？近日，有网民在社交平台上发文，指昨日发现港铁粉岭站出现排队长龙，现场有逾百人从地面的巴士站一直排到行人天桥，队尾甚至延伸至港铁站大堂内，遂发文查询「咁长龙到底排紧啲咩？」随后有网民揭晓真相，表示他们全为前往1地方参加免费开放日，即看下文了解详情。

港铁粉岭站惊现神秘人龙？ 逾百人由天桥排入港铁站内

近日，有网民在Threads上发文，指昨日目击港铁粉岭站出现神秘排队长龙，有近百人从地面的巴士站，一直排至连接港铁站的行人天桥，队尾更延伸至站内范围，楼主因而发文询问：「咁长龙到底排紧啲咩？可唔可以话我知，如果唔系我估到今晚都瞓唔著。」与此同时，也有网民在小红书上以「黄雨之下，粉岭港铁站出现人龙/ 大长龙？」发布影片。从影片中可见，当天即使下雨，队尾仍由粉岭站B出口穿过港铁站大堂，一直排到另一边的A出口。不少排队人士更是一家大小共同出动，场面相当墟冚。

网民揭晓：XXXX免费开放日

帖文引起网民热议，有知情网民解答楼主疑问，指昨日位于粉岭的新围军营正举办免费开放日，因此吸引大批市民前往参观。为方便市民出行，九巴在军营开放日期间，开设了R78特别专线，由港铁粉岭站开出，直达新围军营外，因此该条长龙实际上是市民正在排队轮候巴士的人龙。

为庆祝香港回归祖国暨解放军进驻香港29周年，解放军驻港部队于6月20日起，先后开放昂船洲、石岗及新围军营供市民免费参观，其中位于粉岭的新围军营则于6月27日起一连两日开放给公众免费参观，活动包括升国旗仪式、军事展示、训练项目体验、参观驻军展览中心、文艺演出及现场品尝军营食品等。

图片及资料来源：Threads@lhy_yan_、小红书、政府新闻处图片

文：Y