港灯7月燃料费上调！4类合资格用户享电费4折+豁免按金 长者/失业/残疾人士专享优惠

港灯加电费｜受国际燃料价格攀升影响，港灯宣布7月份燃料调整费上调近34%。面对电费加价潮，港灯除了推出为期三个月的「特别电费补助」外，亦特设为社会弱势社群设立专属的「电费优惠计划」。长者、残疾人士、单亲家庭及失业人士这4类合资格用户，可获享高达4折的电费减免，并获全面豁免电费按金及最低收费，大幅减轻基层市民在加价潮下的生活及经济负担。

港灯燃料费加价 推「特别电费补助」指定用户享电费4折优惠

港灯燃料费加价推「特别电费补助」指定用户另享电费4折优惠

港灯宣布7月份的燃料调整费将由6月的31.3仙，大幅上调10.6仙至每度电41.9仙，加幅高达33.9%。为减轻市民在能源开支方面的额外负担，港灯宣布由旗下「智惜用电关怀基金」全数拨款资助，于今年8月至10月期间，连续三个月推出「特别电费补助」。该计划适用于每月用电量450度或以下的住宅客户，受惠对象可获每月每度电8仙的补助，预计约占港灯住宅客户总数的一半。

港灯电费优惠计划 4类合资格用户享电费4折+豁免按金

虽然一般住宅客户可获上述的短期补助，但面对长远的加价压力，港灯为关怀社会上的弱势社群，亦已设立「电费优惠计划」，以协助减轻基层市民的生活负担。成功申请的家庭可获享电费减免优惠，包括每个月首200度电费可享有4折优惠，同时更获全面豁免缴交电费按金，以及全面豁免最低收费。

「电费优惠计划」主要涵盖四大类别的有需要人士，符合特定居住及经济条件的60岁或以上长者；领取相关综援或津贴的残疾人士；独力抚养子女并领取补助金的单亲家庭，以及面临短期经济困难并领取综援的失业人士，均可透过指定方法递交申请，在加价潮下减轻日常生活的经济负担。

1. 港灯长者电费优惠计划 60岁或以上独居享电费减免

针对年长且有经济需要的长者，港灯提供专属的电费减免。申请人必须符合特定的居住及经济条件：

现正为港灯的注册住宅客户。

年满60岁或以上。

居住状况为独居；或只与同样符合上述资格的长者同住。

现正领取或有资格领取「综合社会保障援助」。

2. 港灯残疾人士电费优惠计划 领取伤残津贴或综援人士即可申请

残疾人士及其同住家人亦受惠于此优惠计划，以减轻医疗以外的生活开支压力。申请资格如下：

现正为港灯的注册住宅客户。

申请人或其同住家人，现正领取综援计划下的「伤残人士标准金额」；或

申请人或其同住家人，现正领取「伤残津贴」，并且同时符合资格领取「综合社会保障援助」。

3. 港灯单亲家庭电费优惠计划 豁免电费按金

为协助独力抚养子女的单亲家长，港灯设有单亲家庭专属的电费减免。申请条件及续期要求如下：

现正为港灯的注册住宅客户。

申请人需为独力抚养子女，并现正领取综援计划下的「单亲补助金」。

覆核要求：获批客户必须每两年向审核中心申请覆核资格，逾期未办理手续者，其电费优惠将会被终止。

4. 港灯失业人士电费优惠计划 短期经济困难及领取综援人享电费4折

面对短期经济困难及失业的人士，同样可以申请电费援助度过难关。申请条件如下：

现正为港灯的注册住宅客户。

年龄介乎15至59岁的失业人士，并且现正领取综援。（注意：不包括15至21岁正在接受全日制教育的学生）。

覆核要求：受惠客户须每年向审核中心申请覆核资格，若逾期未办理覆核手续，电费优惠将被取消。

「电费优惠计划」申请详情（>>按此<<)

资料来源：港灯

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