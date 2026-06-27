再有AEON $12店结业！屯门兆禧店清货低至半价 网民不舍：最有价值嘅商店

近年零售业店舖更替频繁，不少街坊熟悉的生活百货店亦面临业务调整。位于屯门兆禧苑商场的「Living PLAZA by AEON」（坊间俗称「12蚊店」）近日贴出告示，宣布将于7月2日结束营业，并推出低至半价再8折的清货优惠。清货促销吸引大量街坊到场扫货，有网民慨叹，该店是「兆禧最有价值嘅商店」。

Living PLAZA by AEON兆禧店 结业清货半价再8折

「Living PLAZA by AEON 兆禧店」位于屯门湖翠路兆禧苑商场地下，于2020年8月开幕，占地约1,600平方呎，主打提供约7,000款日本直送商品、化妆及个人护理用品以至家居用品等，四年来以性价比高见称。

向来密切关注 AEON 动向的Facebook专页「Aeon Channel」近日发布消息，指兆禧店已贴出结业告示，将于7月2日结束营业。据了解，该店由月初开始已进行结业清货优惠，即日至6月28日期间，折扣更低至「半价再8折」。不过，由于优惠吸引大量人流，据「Aeon Channel」上载相片可见，店内目前不少货架已经清空，有网民形容现场「空到咁 买到啲乜」，并表示现时只「得番啲无乜用嘅野」。

网民不舍「最有价值商店」 盼集团开新店取代

对于这间被街坊誉为「兆禧最有价值嘅商店」即将结业，不少网民及当区居民感到震惊及惋惜。有街坊直言知道消息后「哭能咗」及觉得「大癫」。根据网民的留言，大家普遍认为该店「冇左有啲唔方便」，对区内少了一个购买平价日用品的聚脚地感到遗憾。

同时，街坊亦积极讨论区内的其他替代购物选择，以及对集团未来的期望。有网民建议「新屯门应该要开Mono Mono」；亦有人指出区内其实仍有不少同集团的选择，例如「卓尔广场已经有Mono Mono，新屯中有DAISO」，并特别赞赏「新屯中Daiso最好行，又大又整齐又阔，同埋算齐」，反映街坊对这类平价生活百货仍有庞大需求。

年内第2间AEON $12店结业 Mono Mono新店崛起

AEON集团近年积极进行业务及品牌版图调整。兆禧店是「Living PLAZA by AEON」年内结业的第二间分店。早前位于将军澳坑口南丰广场的分店已于今年3月8日结业，当时该店在结业前亦同样进行了全店半价的清货优惠。

尽管部分旧有模式的店舖相继结业，但集团旗下另一品牌「Mono Mono」的扩展步伐并未停止。继早前位于火炭的新店开幕后，位于筲箕湾的分店将于6月底开幕，据悉集团目前亦正于大埔区进行招聘，疑为新店开幕做准备。

资料及图片来源：Aeon Channel

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