李居明-猫儿开运密码 同是天涯爱猫人｜李居明大师会客室

养猫成为九运文化，原来「猫儿」在八字神数中有不为人知的密码，甚至成为人类「大救星」，你家中有猫儿吗？马上为你揭盅「猫儿」的玄学大秘密！

猫是寅木，寅木就是春天，春天即代表猫儿，所以有「猫儿叫春」一词。在人类发展历史上，特别是中国人非常喜欢春天，特别重视立春和春节，因为春回大地，冰雪融化，万物苏醒，生气勃勃，既能把寒湿的空气转化，又能够播种，同时又更是一切愿望的开端，所谓一年之计在于春。

养猫助解冻化寒湿

所以，生于冬天，特别是生于西历12月7日至1月4日子月，及西历1月5日至2月3日丑月出生的人，是生于万物冰封的时期，故此很想等待春天的来临，就是等待一只猫儿。寅木是木火，八字非常寒冻的人，你一定要养猫来解冻及助你行好运。不仅能增加你的热情外，更能令你身体的血脉得以正常流通，化解体内的寒湿。

而出生在寅月，即西历2月4日至3月5日出生的人，由于本身八字里已经有寅木，你就是「猫王」，你会有一种得天独厚的能力，定能提供温暖给身边的人，如果本身寒冻之人遇上你的话，能令他们感受到春天的到来，正正能够做到「我和春天有个约会」。

属猴、属龙、和属老鼠的朋友，养猫可旺你们的旅游运。

/日本有招财猫博物馆和数不尽的猫儿用品店，让猫奴满载而归。招财猫专卖店还为大师订制了独一无二的『风水李招财猫』刊登在《猫儿风水学》一书中。

羊肖养猫最好运

十二生肖当中，哪一个生肖是最适宜饲养猫而又能带来好运呢？原来你属羊，养猫就能拥有紫微龙德星。在每年十二生肖运程排行榜中，凡是有紫微龙德星照耀，代表你是最好运的人。

当然包括与「羊」有关的密码，即姓杨，名字有美、仪、善、祥、群字，花名阿妹、Lamb，皮肤白白似羊，或留羊咩须，也与羊有关，你们养猫都会有意想不到的惊喜。或是摆放招财猫的工艺品，亦会加强你的紫微龙德星。

此外，生肖属猪的朋友与猫儿是六合贵人。猫代表寅木，寅木和亥代表六合，「寅亥」合成木，如果「木」是你的名气星，养猫能进一步提升名气。

牛肖养猫旺姻缘

有三种生肖养猫，是旺你们的旅游运，即生肖属猴、属龙、和属老鼠的朋友，「寅」是你的驿马星，代表你整个人会坐不定，经常都要向外跑，精力充沛，并有机会去外国发展。

有一个生肖养猫最旺姻缘，那就是属牛的朋友。想增加红鸾星、有好的桃花运，只要养猫就很容易找到对象，甚至能立即嫁出去，而且更加能够巩固婚姻。

属牛的女性，生于寅月，天生就很有女性魅力。属牛的女性名字很自然就会叫做Cat、或是Kitty，对姻缘运是非常有帮助。想行运？不妨快快加入猫奴的行列吧！我特别闭关撰写新书《猫儿风水学》首度公开不为人知的猫儿开运法，于今年书展面世，敬请期待！