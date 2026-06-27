李居明-招财猫风水谈 猫儿搬迁有秘法｜李居明大师会客室

相信香港广泛饲养宠物的朋友，大多都是「猫奴」或者喜爱猫儿之人。不过，我平时通常不爱叫牠们做「毛孩」。因为在我那个年代，「毛孩」是用来形容小朋友或某些全身长满毛的人。反之，我更喜欢亲切地称呼牠们为「猫儿」，古人们则雅称为「貍儿」或「狸奴」。所以叫一声「猫儿」，听起来有好甜蜜的感觉。

大家要留意今年的潮流，若你本身生于冬天八字非常寒冻，今年火运来临之时会带旺你，你必要养一只猫或是摆放猫的工艺品，坊间亦有许多相关的卡通猫摆设及商品可供选择。一位女性叫Cat或是Kitty，你可以肯定她一定是在冬天出生，如果你想追求她，只要送她一只猫，马上能追求到她，非常灵验。

地毡气味定家宅

坊间常有小友问我关于猫儿的风水学，或者叫「猫儿玄学」的须知。这里有一点请大家谨记：如果你家中有饲养猫狗，总要在牠们出入的地方，放一块布或地毡，这是一件非常重要的事。当你要搬往新屋时，必定要把牠们平常坐卧、带有其气味的布或地毡，预先搬到新居，目的是为了引导牠们。因为动物是根据味道来认识牠们的家，当你抱牠们正式入住新屋时，牠们闻到熟悉的味道，一定能很快适应新环境，减少焦虑。

猫儿是人类最亲密的朋友，特别是生于冬天八字寒冻的人特别喜欢养猫，能带来春天的温暖。

日本著名猫寺云林寺供奉「猫观音」纪念忠义之猫。

左招贵人右招财

谈到猫的玄学，最家传户晓的必然是「招财猫」。招财猫源自日本江户时代，有一次，我有缘亲自造访日本售卖招财猫的店舖，当时我灵机一触，提议设计一只招财猫是拿着罗盘的，最后愿望达成，而且招财猫的背部还有写上Master Li。当时厂家还慷慨地送了我一只店内的镇店之宝，那是一只右手特别粗壮且威武的招财猫，灵气十足。

原来招财猫举左手或是右手都有讲究，若猫儿举起右手是代表招财，招来多些钱财；如果举左手则代表招贵人，招来多些客人。如果看到两条尾巴的招财猫，那就更厉害了，这是一种非常罕有的招财猫，我家中就有一幅挂画，就是拥有着两条尾的招财猫，除了代表着有贵人招财之外，更寓意长寿与延命之意。

乾隆皇帝十只御猫

中国历史上乾隆皇帝非常爱猫，这是有迹可寻的。他一生总共饲养了十只猫，更安排了宫殿里面的画师来帮牠们绘画造像，还做了一本画集《狸奴影》。

乾隆皇的十只爱猫更赐封官位及别称，名字极有诗意。现代人通常将爱猫爱狗也习惯改名会用上一些叠字，如BB、猪猪等，由于乾隆皇拥有丰富的文学背景，他的十只爱猫分别称为：飞睇、翻雪、普福、妙静、仁照、涵虚、清宁、苓香、采芳、舞苍，可见猫儿在历史上深得皇帝的宠爱的原因，也是由于八字中寒冻而已。哪些生肖养猫会特别好运？请追看下期！