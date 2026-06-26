内地男怒斥东铁乘客落马洲打尖抢位 轰部分港人「素质真差」 网民无奈：谁都想坐

港铁车厢座位有限，乘客们争先抢位的情况时有发生。近日，有内地男在小红书上发文怒斥，指日前搭乘东铁线时，目睹有乘客在落马洲站打尖抢位，更直言「香港部分人素质真差」。帖文意外引起两派网民骂战，有网民表示「呢股歪风还是吹到了港澳」，也有网民反驳「抢位还好吧，谁都想坐，而且有点破窗效应」，即看下文了解详情。

内地男怒斥东铁乘客落马洲打尖抢位 轰部分港人「素质真差」

近日，有网民在小红书上以「素质怎么变成这样，疯了一样抢座」为题发文，楼主当时身处东铁线的落马洲站月台，称目击乘客无视排队秩序，直接「插队抢座位」，让楼主气愤表示，「不一定全是内地人，香港部分人素质真差。」楼主后续在留言区补充，当时「抢座位」的大部分是年纪较大的香港乘客，「年轻的咱不说，就说香港这帮回内地玩的老登真惹不起，太没素质了，看不下去但是也没办法。」

网民无奈：谁都想坐

帖文意外引起两派网民骂战，有网民表示「呢股歪风还是吹到了港澳」、「9成系大陆专才」、「有可能大陆新移民」、「接轨大内地...」，但也有网民反驳，「什么都怪内地」、「谁说香港人素质高，年轻人可以，年纪大的人差的一批，多坐一下香港出发去内地的高铁，全是年纪大人吵的一批。」有网民则称这是东铁线的「日常生态」，「抢位还好吧，谁都想坐 ，而且有点破窗效应」，也有网民批评「抢位的样子，确实很难看。」

图片及资料来源：小红书@冉立宸

文：Y