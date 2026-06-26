港女HR公开招亲「想组织家庭」网民变身面试官爆笑回应：返去等电话通知

香港人工作繁忙，不少人会透过社群媒体平台公开寻找另一半。近日，一名28岁全职HR（人力资源）的港女在网上公开发文寻觅对象，希望以结婚为前提交往并组织家庭。不过，由于事主的「HR」职业身份，大批网民纷纷化身面试官留言：「返去等电话通知」、「你觉得你对比其他追求者有咩优势？」惹来网民们围观爆笑，即看下文了解详情！

港女HR公开招亲「想组织家庭」 列5大条件寻另一半

近日，有港女在Threads上透过配对平台公开发文寻觅对象，女网民自称M小姐，现年28岁，任职HR，月薪达$3.5万。她形容自己身高165厘米、身形苗条、性格乐观积极，平日热爱学语言、弹钢琴、瑜珈及普拉提（Pilates）。她表明，这次发文是「以结婚为前提交往」，至于生小朋友则视乎经济状况，并希望未来对象有稳定职业、外观整洁，且情绪稳定、善良有耐性、懂得尊重人。

网民变身面试官爆笑回应：返去等电话通知

原本只是一篇普通的征婚贴文，不料「HR」这个职业却意外引起网民注意，不少网民代入面试官视角，留言「你觉得你对比其他追求者有咩优势？」、「可唔可以揾返你ex做reference check」、「你上一次拍拖隔咁耐，点解咁大个空窗期？点解你换另一半咁密，点解咁jumpy？」更有网民讽刺：「作为HR，竟然揾工完全唔写『工作经验』」、「返去等电话通知」、「激嬲咗佢会唔会收warning letter㗎」、「你结婚又想生仔，即系之后唔会为公司卖命啦！」

帖文引来大批网民朝圣，不少网民看罢表示，「睇cm发现HR呢行应该得罪唔少打工仔…」、「睇嚟大家都受了HR唔少嘅气」、「各位好mean」、「cm睇得出咩为之厌恶性行业。」

图片及资料来源：Threads@nings_hk

文：Y