公营医疗费封顶全免教学！累计$1万医疗开支即全数免除 无需经济审查 2大注意要点 HA Go手机App5步申请

近年公营医疗服务收费改革，包括急症室及各类门诊服务费用均有调整，或令长期覆诊及突发重病的市民感经济压力。不过，其实医院管理局设有医疗费用减免机制，同时再引入第2层安全网，为合资格病人提供「全年收费上限」计划。市民于公营医疗的累计开支达$1万，往后的合资格医疗费用即可全数免除，即睇下文了解申请资格及详情！

公营医疗费封顶全免教学！累计$1万医疗开支即全数免除

合资格申请人士

医疗开支对长期病患者无疑是长期负担，医管局设有公营医疗费用减免机制，同时设有「全年收费上限」计划，病人申请时无需经济审查。只要市民于同一个年度内，公营医疗服务费用开支达$1万时，当申请获批后，该年度内病人将无需再支付任何「合资格医疗费用及收费」，此措施旨在帮助市民减轻不幸患上突发重病或长期疾病而衍生的沉重医疗费用负担。

申请资格：

必须为符合资格人士* 病人于年度内累计缴付的「合资格医疗费用及收费」达到一万港元 在申请「全年收费上限」时，在医管局辖下无任何拖欠的「合资格医疗费用及收费」 病人接受之医院服务不得被医管局裁定为「无临床需要」

*「符合资格人士」是指根据宪报，(i)持有根据人事登记条例(第177章) 所签发香港身份证的人士，但若该人士是凭借其已获入境或逗留准许而获签发香港身份证，而该准许已经逾期或不再有效则除外；(ii)身为香港居民的11岁以下儿童；或 (iii)医院管理局行政总裁认可的其他人士。

透过HA Go申请步骤

根据医管局的指引，「全年收费上限」并非自动生效，符合资格的病人须自行提交申请，如想免去亲身到任何一间医院缴费处提交申请的话，市民可透过「HA Go」手机App直接申请。除了自行申请之外，已在「HA Go」登记为照顾者的人士，可透过此程式为病人申请。

申请步骤：

打开HA Go手机App后，在主页面或右下方选取「缴费」功能 进入「更多」页面点击「全年收费上限」一项 查看「全年收费上限」政策下合资格的医疗费用及收费总额，当系统显示已缴费用超过$1万时，画面会出现申请按键，再点击「递交申请」 同意及接受各项细则及声后，再按「接受」即可递交申请 整个评估过程大约需要14天

注意事项及细则

此计划于2026年1月1日实施，上限有效期以历年度作算，即1月1日至12月31日所发出的医疗账单，每一个年度均需重新申请此计划。至于年度申请期由每年1月日开始，至次年3月31日截止，逾期将不获受理。此外，并非所有医疗开支都包含在内，「自费药物」及「自费医疗器械」被明确排除在外。如病人于获批前已支付逾$1万的合资格费用，多出的金额并不作现金退还，将自动转拨用作支付随后年度的合资格医疗费用，不设期限。在申请结果正式公布前，市民仍须继续缴付所有新发出的医疗账单。

「全年收费上限」的涵盖范围

「全年收费上限」计划涵盖的公营医疗服务范围包括以下情况：

合资格的公营医疗服务（包括但不限于）：

住院服务

急症服务

专科门诊服务

家庭医学门诊服务

日间医院 /日间程序

病理科及放射诊断服务

标准药物

社区服务

公私营协作计划*

*公私营协作计划项目：

公私营协作计划项目收费，与医管局提供同类服务的收费标准相同，包括：

乳癌手术治疗协作计划

普通科门诊公私营协作计划

青光眼治疗协作计划

共析计划

化验检查协作计划

公私营协作放射诊断造影计划

放射治疗协作计划

骨折手术协作计划

与私家医院根据低收费病床接收公立医院住院病人协作安排

与香港中文大学医院／港怡医院的服务协作计划

文：RY

资料及图片来源：医疗管理局