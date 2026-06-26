万宁全场88折！一日限定快闪优惠 护肤品/保健品/日用品买一送一折上折

作为全港极具规模的健康与美容产品连锁零售店，万宁一直深受消费者信赖。为迎接月末的购物热潮，万宁突发推出仅限一天的强势促销优惠！在6月26日，顾客只需于指定香港门市选购商品满$188，即可享受全场88折，大量精选日用品、护肤品、保健品更有低至买一送一的终极折上折优惠，轻松入手日常必需品！

万宁6月全场88折优惠！精选人气保健美容产品买一送一

是次万宁推广活动涵盖种类繁多的个人护理、养生保健及抗衰老美容商品。对于注重提升免疫力及身体机能的消费者，绝不能错过万宁维他命C＋锌水溶片以及指定Swisse保健产品的买一送一极致优惠，平均每件价格大幅降低，为全家健康打好基础。

针对夏日护肤需求，Nivea妮维雅保湿轻盈高效防晒乳液与AVENE保湿修护面膜同样提供买一送一礼遇，帮助肌肤抵御紫外线并锁水保湿。在选购这些特价美容好物时，只要总额达标，更能直接叠加全场满$188享88折的活动，另外全线医学美容产品买满$300，再加送$50万宁现金优惠券，以史无前例的超值价格清空购物车。

个人洗护及营养奶粉享额外折扣 指定付款方法即减$40

除了备受欢迎的买一送一专区，多款优质家庭生活用品亦加入了折扣行列，设有买第二件半价或专属特价。深受家庭客群喜爱的沙宣清盈柔顺洗发露，以及50惠天然海藻染发护发膏，均参与了买第二件半价的超值推广。至于育儿家庭最关注的婴幼儿食品，荷兰美素佳儿金装4号奶粉亦同样享有买一送一优惠，有效减轻家长负担。

顾客更可把握银联卡的专属推广：由即日起至6月30日，结账时使用银联手机Pay（如Apple Pay等）或银联二维码付款，单一签账净额满500，即可直接扣减40，将优惠最大化。

万宁6月全场88折优惠详情

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