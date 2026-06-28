港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂

还记得疫情初期「一罩难求」的日子吗？当年本地口罩厂看准时机，如雨后春笋般涌现。事过境迁，随著社会复常，口罩需求大跌，不少口罩厂已结业离场。面对时代洪流，有本地口罩厂为了「救亡」，竟然想到「跨界」卖起凉鞋！这间名为「Stand Out Mask」的港产口罩厂，近期靠著贩售全手工制的潮款凉鞋在社交平台爆红，成功闯出一片天。负责人坦言：「如果唔系有呢款咁好卖嘅鞋，应该已经保唔住间厂！」

本地口罩厂产能大跌转型求生 跨界卖鞋自嘲似「KK园」

口罩厂是否走到末路？港产口罩厂「Stand Out Mask」负责人早前在Threads 分享，全盛时期「曾经一日就做超过20万只，要用过百个流转兜先应付到最高产能」，但今天却是「而家用唔到二三十」。看到同行相继停业，对方一句「任务完成」让他们深生共鸣。

为了保住心血，他们决定转型，在卖口罩之余兼卖鞋。负责人经常在Threads吐露营运心声，直指香港实体小店经营困难，转战网上却又怕被误会：「做online 想卖平啲，人哋又以为你系诈骗。加上我哋卖卖下口罩走去卖鞋，其实小编都觉得真系几似KK园」。不过，这个破格转变竟然大受欢迎，由起初连自己都觉得「有啲九唔搭八」的尝试，发展到现在出货量「鞋同口罩各占一半」，成功拯救了厂房。

德国专利鞋垫 手工凉鞋Threads掀热潮

究竟是什么鞋具备如此魅力，能够拯救一间厂房？原来是一款自带德国专利按摩鞋垫的全手工凉鞋。负责人介绍，合作的鞋厂老板是香港人，一直专做外国品牌。这款凉鞋特设1.2cm厚脚跟位，采用指定回弹性乳胶，不仅穿著舒适，还可以促进血液循环。定价亦相当亲民，售价$399起，买两对再享75折，难怪在Threads上获支持者追捧。

不少购买了的网民都留言激赞：「好好著！个鞋垫仲舒服过波鞋 著得耐又唔会脚痛」、「橡筋鞋口𠮶对都好著」。有客人到荔枝角陈列室买鞋时，还搞笑地问：「你哋仲有咩卖？！」有网民大赞他们具备潜力：「以你哋嘅美感其实出好多嘢都会成功，可能会发展成fashion brand」。

鞋与口罩如何共存？ 创办人坚守本心

「点解做做下口罩会卖鞋？」这是许多客人的疑问。负责人曾公开剖白，在6年前做口罩之前，曾经在鞋履设计行业打滚多年，当年亦正因为做鞋累积的资源与人脉，才找到口罩的原料：「我哋第一部口罩机，系做鞋机嘅师傅拎住张图纸自己砌出嚟…」如今口罩需求减少，负责人重新执起画笔，事隔6年为品牌设计鞋款。他感叹：「今日口罩需求唔多，但再次因为鞋，令我哋可以保住呢间口罩厂。好多嘢解释唔到，好似就系有一种缘份」。

虽然卖鞋成绩甚好，但品牌依然死守口罩生产。负责人更豪言，往后若然不幸面对任何病毒，港人都无须担心：「今时今日如果真系有需要，我哋一日做50万只都可以！」



图片及资料来源：standouthk

同场加映：人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？