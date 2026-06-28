深圳VS香港？港漂硕士获2万深圳Offer 挣扎应否留港揾3万工 网民指1点成关键：人生唔系净系得返工

中港交流日益频繁，为两地的青年创造更多工作机遇。近日，有港漂硕士在社交平台上发文，苦恼毕业后应留港求职还是回深圳工作。楼主表示，自己已获得深圳一家位于南山区的「中厂」2万Offer，但由于向往香港的职场氛围，于是挣扎应否留在香港找月薪约3万的工作，「而家超级挣扎唔知拣边样」 ，于是决定发帖求助网民寻求意见。帖文引起网民热议，大部分网民建议楼主返深发展，并指出1点成关键，「人生唔系净系得返工」，即看下文了解详情。

港漂硕士获2万深圳Offer 挣扎应否留港揾3万工

近日，有港漂在Threads上以「返深圳定留香港？」为题发文，指自己现陷入两难局面，不知毕业后应留港求职还是返回内地工作。楼主表示，自己是今年港大管理学硕士的应届毕业生，本科（学士学位）毕业于内地顶尖的「985」大学的传播相关专业，并在来港进修前「有三年mkt（市场营销）经历，任职内地硬件『大厂』，负责过内地同海外市场。」

自今年4月起，楼主开始在香港求职，目前面试过的职位月薪约$3万，惟暂时未有正式Offer。与此同时，楼主已获得位于深圳南山区一家科技行业「中厂」的￥2.1万（折合约$2.44万）市场营销Offer，「人工比起之前升大概20%。」事主坦言，自己十分向往香港的职场氛围，「身边好多人都讲香港职场氛围会好啲」，因此不甘心就此返回内地工作，「而家超级挣扎唔知拣边样，唔想轻易返内地」，遂发帖向网民寻求意见，「任何建议、个人经历都欢迎随意分享。」

注：「大厂」、「中厂」、「小厂」，是用来区分企业规模、知名度、行业地位及资源多寡的代称。

网民指1点成关键：人生唔系净系得返工

帖文引起网民热议，大批网民就生活成本和居住质素分析，认为楼主应选择返回深圳工作，「人生唔系净系得返工，谂谂生活质素，建议留深」、「深圳2.1万点都好使过香港3万」、「香港同深圳，同一个价钱，是两个世界来。香港7,000在市区是住㓥房，在深圳起码有房有厅，有厨房同独立厕所，生活水平差好多。」

有网民认为内地的发展空间更大，「而家中央政策支持，大湾区未来2-5年应该会系黄金期」、「去深圳啦，大陆mkt好多创作空间， 执行力都唔低，基本上都接受同尊重有实力嘅香港同事。」也有网民劝慰楼主，「第一份工不要只求舒服，当然也不要盲目挨苦；要选能帮助你成长的路径，祝福你。」

图片及资料来源：Threads@sihuiliao8741

文：Y