港人呻遭亲情勒索？阿妈资助首期「抽居屋大计」要求唔落名帮供楼 「换间房住到死」

近年香港房屋问题是城中热话，不少家庭为求「上车」各出奇谋。近日，有港人于社交平台上分享母亲的「抽居屋大计」，母亲表示会负责支付首期，而事主则负责日后供款，惟物业归母亲名下。事主认为母亲的要求荒谬，并担心母亲过世后，日后会与其他兄弟姊妹就业权出现纠纷，帖文在Threads引发网民对于上一辈置业观念的热烈讨论。

抽居屋大计！ 港妈提议出首期 要求子女供楼 ：老人家比较容易抽到

事缘，有港人日前在社交平台上分享母亲提出抽居屋的计划。事主描述，母亲表示「老人家比较容易抽到」，并提议由她本人支付首期，物业归于母亲名下，但要求事主负责之后「供楼」，而作为交换条件，母亲承诺事主「会俾间房我住到死」。

网民忧「唔落名」 要同兄弟姊妹争

然而，由于家中尚有其他兄弟姊妹，事主担心日后未能顺利继承居屋业权，因此对这项提议相当抗拒。他更无奈表示：「你如果生一嚿傻嘅，供唔到楼；生一嚿醒嘅唔会俾你咁样玩」。事主进一步在帖文反问母亲：「你究竟想生一嚿傻嘅？定系一嚿醒嘅？」。

事主亦在留言位置，透露自己对传统置业观念的不解，事主认为「系上一辈啲华人先觉得人生一定要买层楼」，表明自己无意为了迎合传统观念而陷入复杂的产权纠纷。

网民忧虑代供无名无份：好明显是骗局

帖文引来大批网民热烈回响，普遍网友对事主的处境表示同情并劝阻其答应要求，有人甚至直指「好明显是骗局」，并担心事主「供完又无名无份」，指出母亲离世后「仲有可能要分畀其他兄弟姊妹」，甚至随时「转头间居屋改名比亚哥细佬，你就比人赶出街瞓」。此外，也有网民忧虑事主若承担了供款，「最惨系帮左佢供，自己第日想自己买都供吾起了」。

另外，也有不少网民作出善意提醒，有网民就建议「居屋做联名咪得」以保障自身权益，不过事主就指其母亲对联名断然拒绝「佢话联名难抽啲㖞」，并直指母亲就是「揾笨」 ；亦有人指出未补地价的居屋「只可以拣1名子女申请继承，无得分」。对此，事主回应指「到时好麻烦，唔会揾嘢嚟搞自己」。不过，亦有极少数意见从另一角度分析，认为若事主自行在外租屋，「都要俾钱㗎！都系帮人供楼㗎」。

资料来源: hulala0701@threads

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