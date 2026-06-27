长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8

深宵时段前往深圳的交通工具选择不多。近日，一名年满65岁的长者在网上发文，表示打算于凌晨从观塘出发前往皇岗口岸，并询问交通工具是否会在凌晨提供长者车资优惠。这则帖文引来热心网民解答，列出3个善用乐悠咭乘车优惠的平价转乘方案，最平的路线仅需约$8。

乐悠咭凌晨北上都有长者优惠？网民整理3大平价路线

该位长者计划在凌晨时分北上深圳，但碍于深宵交通选择较常规时间少，且直通巴士收费一般较高，因此希望能善用长者乘车优惠，找到最实惠的过境路线，遂向广大网民询问「凌晨由观塘坐直通巴到皇岗，65岁长者有冇优惠」。

配合「两蚊两折」乘车优惠 观塘去皇岗最平仅$8

Facebook讨论区上的网民见状，随即发挥互助精神，利用长者乐悠咭的「两蚊两折」乘车优惠，为帖主整理出三条平价转乘路线。其中，最便宜的方案大约只需$8，建议先在观塘乘坐501S专线小巴前往上水，再转乘N73巴士到接驳皇岗口岸的落马洲管制站。

第二个方法车费则约$8.08，网民建议先从观塘乘搭N293巴士前往旺角，再于始创中心对面转乘616S小巴。而最后一个方法则是从观塘乘搭N293巴士至旺角，转乘「全日通跨境巴士」，因该直通巴士提供乐悠咭限定优惠，仅需$33即可直达落马洲管制站，全程车费约为$36.8。

资料来源：深圳大湾区好去处开心share