东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！

乘搭港铁东铁线头等车厢需要额外付费，惟不时发生逃票问题，屡次成为网上热话的焦点。最近，有港人在社交平台分享乘搭东铁线头等车厢的经历，为了能够在乘车时间休息小睡，决定「比贵少少」乘搭头等，惟遇上一群中年女士在车厢内大声喧哗，最终使出一招，成功令全车瞬间变得安静，获大批网民留言赞好，直言：「大快人心！」

东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招：「全世界静晒」

东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招：「全世界静晒」（资料图片）

有网民在社交平台发文，指日前乘搭东铁线时，打算乘搭头等车厢小休，未料事与愿违。事主形容，当时有一群中年女士在车厢内大声聊天，「一班大妈上车坐晒系（喺）我隔离，超大声高谈阔论旁若无人」，即使戴上了降噪功能极佳的「AirPods Pro 3」，仍然无法隔绝她们的声音，对此大感无奈示。

由于情况持续，加上事主怀疑这群乘客未有按规定支付头等车厢额外费用，决定致电港铁客户服务热线举报，「打28818888揾真人对话」。据事主补充，他在旺角东站致电电线，直至到达大学站，有数名俗称「黄衫」的港铁客务活动组职员现身车厢查票，「之后真系有黄衫上车嘟，银芽～全世界静晒」，而涉嫌违规逃票的乘客纷纷被检控罚款，事主更笑言「（港铁）应该赚左半皮（约5,000元）」。

网民赞大快人心：我要keep起个电话！

帖文公开后，随即引来大批网民强烈共鸣：「做得好！」、「正宗一网打尽」；不少网民则对有乘客集体逃票感震惊，「全部博大雾？？」、「佢哋冇俾头等钱？」事主回复表示：「全部都冇」。有网民表示要将事主提供的电话号码储存备用，直言：「多谢你，我要keep起个电话！」、「啱啱打过去问个程序，2881-8888再揿1、1、*，就会有真人对话」。

与此同时，不少网民对事主如何成功「召唤」黄衫职员非常好奇：「你点同客服讲，系咪话怀疑有一大班人冇比钱搭头等？」此外，有网民分享以往曾目睹的逃票情况，指在星期日下午往金钟方向的列车上，目击「两个讲普通话的女青年旁若无人地共用一张八达通进入头等」，虽然他在九龙塘站转线时即时向黄衫职员建议查票，惟不确定最终结果，反映市民希望有关方面加强东铁线头等车厢执法、保障付费乘客权益。

东铁头等车厢不设补票 未持有效车票须缴$1,000附加费

根据港铁官方网站列明，头等额外费用相等于该程车程的普通等正价车费，即头等车资为双倍普通等车资；进入头等车厢前，乘客必须在月台或车厢通道旁的「头等核准器 」拍卡确认，系统将自动扣除该程的头等额外费。

检票员会不定时到头等车厢查票，乘客应出示有效头等单程票或已取得头等确认的八达通或感应式卡或于入闸前已选择了「头等」的车票二维码。头等车厢不设补票，未持有效头等车票乘坐头等，须缴交附加费，费用为港币1,000元。

至于港铁热线（2881 8888）方面，乘客于星期一至五上午8时30分至下午6时及星期六上午8时30分至下午1时（星期日及公众假期除外）来电，可以直接与客务联络主任联络。

来源：Facebook、港铁

文：LW