公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引

公屋世袭制？子女能否继承公屋一直以来都是不少人的谜思，有人甚至认定公屋采用「世袭制」。日前，有公屋户于社交平台发文，奉劝如子女想世袭父母公屋户籍，必须要「及早人生规划」，惹来网民热议，有人指出子女欲继承父母单位，必要符合1条件。详情即看下文！

公屋世袭制？公屋户劝子女欲「世袭」公屋：要及早人生规划

有公屋户日前于社交平台发文，奉劝子女如想「世袭」父母公屋户籍，「一定要及早人生规划」。楼主在留言区补充，得知邻居儿子正是因为「没有及早规划」，以致当父亲离世后，因资产超出限制而未能在单位继续居住，「要寻找㓥户居住」，又指邻居儿子「就算即时ATM揿晒所有钱出来」，也必定会被取消居住资格。

帖文引来网民热议，直指目前公屋户籍编制已不存在「世袭」，「唔好玩吖，今日2026年公屋无世袭！」又表示只有配偶方能继承公屋户籍。另外，有人表示如户主儿子想续住公屋，必须重新经房署审查及调迁至细单位。

房屋署指引列明 只有配偶可无条件继承单位

根据房屋署发出的「户籍资料变更」指引，租户在入住公屋后，如家庭状况有所变更，必须立即通知所属屋邨办事处／分区租约事务管理处，以便更新有关记录。当中就「批出新租约政策」一项明文显示，「公屋户主去世或迁出后，单位的租约可无条件地批予在单位内居住亦是认可成员的户主配偶」，而配偶以外的其他认可成员，需接受「全面经济状况审查」（包括入息及资产审查）及「住宅物业权审查」，以厘定批出新租约的资格及应缴的租金水平。

据「批出新租约政策」中显示，在单位内居住的认可成员就「全面经济状况审查」，家庭入息不能超逾公屋入息限额5倍，及家庭总资产净值不超逾公屋入息限额 100倍。另外，亦需履行署方订立的「富户政策」，如家庭入息限额超过房署要求的限额，住户需按署方要求缴交倍数租金。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区-香港facebook群组@Facebook、星岛图片库、房屋署



