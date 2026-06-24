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港人实测换变频冷气机电费悭近一半？1优点唔再怕「冻到著衫」 变频/定频冷气有何分别？附3大拣冷气考量

生活百科
更新时间：16:18 2026-06-24 HKT
发布时间：16:18 2026-06-24 HKT

近年夏天气温越来越热，冷气机是每个家庭不可或缺的电器，不过长开冷气机却怕电费贵，如何可以又凉又悭电呢？近日，有港人将家中原有的定频冷气换成变频冷气，对比之下发现用电度数与电费几乎悭一半，更指出变频冷气有另一大优点，令他不用再「冻到著衫」！不少网民表示变频冷气虽然机体贵，但更为悭电，到底变频与定频的冷气有何差别呢？

港人实测换变频冷气机电费悭近一半？1优点唔再怕「冻到著衫」

近年夏天天气酷热，香港天文台表示于过去1个多月，赤道太平洋中部及东部海面温度继续上升，该区水温于今年4月已高于正常水平。综合最新的海洋观测资料及世界各地多个气候模式的预测，预料赤道太平洋中部及东部会继续升温，并于夏秋季发展成厄尔尼诺事件，而且至少持续至今年年底至明年年初，其强度为中等或以上，而出现强厄尔尼诺事件的机会正逐渐上升。

在气候变暖的背景下，天文台综合考虑最新「ENSO」状态影响、不同气候模式预报及其他客观预报指标，香港6月至8月的气温高于正常，雨量正常至偏少的机会稍高。天气越来越热，大家日常开冷气的时间亦越来越长，不过冷气机为大量耗电的电器，到底如何能够又凉又悭电呢？

近日有港人将家中旧有的定频冷气换成变频冷气机，实测两者的耗电分别。楼主以5小时作测试，表示变频冷气用电约4.5度电，至于定频冷气则约9.5度电，「大约平咗接近一半电量」。楼主更指出一大优点，表示变频冷气温差稳定，不会时冷时热，「不会开开吓太冻走去著多件衫」。

网民赞变频冷气够悭电

不少网民认同变频冷气机确实更为悭电，表示即使长开冷气，电费亦相对便宜，「屋企变频冷气1.5匹，每日差不多开20小时，今个月港灯张电费单都系945蚊咋」、「我2部变频每晚用0.5度电@小时」。有网民分享家中24小时长开变频冷气，「电费平过之前净系瞓觉先开嘅旧机，变频冷气越出越悭电，我自己装，抽真空落埋micron表抽到尽，又冻又悭电」，甚至有电器店留言表示数据反映变频冷气悭电确更悭电，「有实际数据睇真系最有说服力，讲一百次都唔及睇一次电表」。

变频/定频冷气有何分别？

定频冷气（Non-Inverter）的压缩机只能以固定转速运行。当室内温度未达设定值时，压缩机会全速制冷。当温度感应器侦测到室温已达设定温度，压缩机便会停止运作，待室温回升约 1.5℃ 至 2℃，压缩机才再次启动。这种反复启动与停止的方式，每次重新启动都会出现较高启动电流，因此一般较为耗电。定频冷气机价较为亲民，适合客厅、厨房或每日仅短暂开启约2小时内的使用空间。

变频冷气（Inverter）设有变频控制系统，可按室温变化自动调节压缩机转速。开机初段，压缩机会以较高频率运行，令室内较快降温。当室温接近设定值后，压缩机不会完全停机，转为低频运行，以较低耗电量维持室温。故此，变频冷气在长时间使用的情况下，比定频机更省电且室温较稳定。变频机价比起定频冷气更昂贵，适合睡房、长期有人逗留的办公室、家有长者或婴幼儿的空间使用。

拣选变频/定频冷气考量

如果大家仍未知决定该安装变频或定频冷气机，可从台湾华菱冷气公司建议的3大方向作考虑：

  1. 成本考虑：变频冷气的价格比较贵，可是比较悭电；定频冷气的价格则比较便宜，如果一开始预算不高的话，定频冷气机或是比较好的选择
  2. 使用习惯：如果需要长时间使用冷气的话，较低功率的变频冷气机会比较悭电；如果使用频率不高，每天使用时间不到四个小时，或会定时使用的话，定频冷气机的电费也不会比变频高，而又能享受更低的冷气机价格。
  3. 控温需求：如果室内空间较大，且室内人数变化频繁，例如办公室，需要长时间依靠冷气维持室温的话，就可以选择变频冷气机。可以依室内人数不同，可以调整压缩机运转频率，控温效果会比较好也比较悭电。

文：RY
资料及图片来源：Threads消费者委员会华菱冷气

延伸阅读：消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照

 

 

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