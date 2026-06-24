UNIQLO「最好著」短裤$99入手！网民激赞「买咗超过10条」 1贴心设计做Gym必备？
更新时间：14:52 2026-06-24 HKT
发布时间：14:52 2026-06-24 HKT
发布时间：14:52 2026-06-24 HKT
踏入炎热的盛夏，运动及日常穿搭讲求干爽舒适。最近，有港人在社交平台发文，称UNIQLO一款运动短裤现正进行减价，只需$99即可入手，大赞：「呢条正嘢嚟，前前后后都买咗超过十条」，更指其有一个贴心设计，使其成为做Gym必备「神裤」！帖文随后在社交平台引起讨论，有网民大赞这款短款的确非常舒适，「我都有买呢条，好著快干」，更封其为「u记最好著的短裤」，即看下文了解详情！
UNIQLO「最好著」短裤$99入手！1贴心设计做Gym必备？
日前，有网民在社交平台Threads发文推介连锁服饰品牌UNIQLO推出的「超弹性运动短裤」，形容其口袋设计够深，在运动或跑步时放入贵重物品都不会轻易跌出裤袋，「袋住部电话gym都唔跌」，最近更迎来减价，每条只需港币$99即可入手，更大赞「呢条正嘢嚟，前前后后都买咗超过十条」。
翻查官方资料，这款「超弹性运动短裤」为男女通用，设有超过10个颜色可选，主打UNIQLO的高效吸汗速干科技「DRY-EX」机能，流汗后能迅速变得干爽，采用超细纤维纱线，触感滑顺。同时，材质具备四面超弹性，裤脚采用黏合加工，外观俐落，方便活动。
网民激赞：U记最好著的短裤
帖文公开后，随即吸引大批网民讨论，不少人均表示这款短裤的确非常舒适，更将其封为「「U记最好著的短裤」，「呢条真系超好着」、「我系女都有买呢条，好著快干」、「超好著，前后买咗六条」；也有经常做运动的网友表示这款短裤是「做Gym首选」，「我都系买嚟做gym，超方便」、「我的gym裤首选」。同时，有回港探亲的网民更表示此行特意到UNIQLO为另一半入手这款短裤，「佢好怕热的，着得好开心。袋口都好深，成个remote都袋得落」，对其设计感到满意；有网民更笑言经网民推介后，「睇嚟好快10个有8个男都著呢条裤」。
来源：Threads、UNIQLO
文：LW
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