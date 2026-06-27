婆媳大战一触即发！委屈媳妇盘点奶奶刻薄言论 最多纷争竟与这事有关...

婆媳关系向来是家庭生活中的一大难题。近日，有网民在社交平台上大吐苦水，表达对长辈干涉生活的不满与无奈，更引起一众媳妇讨论她们与奶奶在生活习惯、价值观以至育儿理念上普遍存在的巨大分歧，当中以对「喂人奶」的过度干预及缺乏同理心的言论最为严重。

委屈新抱大聚集！网民盘点奶奶刻薄言论：佢句句我都唔顺耳

该名网民以「有冇人系好憎自己奶奶？」作引子，邀请广大的媳妇探讨婆媳相处间的种种摩擦。帖主指某天奶奶致电当时仍是男朋友的儿子，由于男方当刻十分忙碌并显得有些不耐烦，奶奶竟在电话中向儿子直指「自从你拍拖，就无见你笑过」。她形容当时的情况颇为滑稽，因为男方开启了电话扩音功能，令她将整句说话听得一清二楚。

观看喂母乳遭拒反嘲「咁巴闭㗎」

帖文发布后，随即引发大批网民纷纷留言分享自身经历，直言「佢（奶奶）句句我都唔顺耳，多到都唔知由边度讲起」。在众多留言中，不少婆媳冲突皆与「喂人奶」及育儿问题有关。有网民指坐月期间，奶奶要求观看她喂哺母乳，被事主母亲截停后，奶奶竟反嘲「咁巴闭㗎，睇下都唔得㗎？」；亦有人抱怨奶奶斥责母乳导致婴儿「燥热」而禁止她喂哺。

此外，更有网民分享剖腹产子后出院回家的荒谬遭遇。她表示自己刚回到家「人都未坐好」，奶奶便要求她不能将自己的衣物与丈夫的衣物放在同一部洗衣机洗涤，并直斥她「生完仔个人污糟」。

干预生活入侵私人空间

除了育儿分歧，网民的分享亦揭示了双方在价值观及界线上的冲突。有网民忆述筹备婚礼期间外婆不幸离世，其母希望延期摆酒，奶奶得知后却发脾气指「人哋死父母都照结婚，外婆过身点解要改期」，事主直指当下感到愤怒，认为对方冷血且自私。

另有网民控诉奶奶经常长住其家中干预生活，包括批评夏天开冷气浪费金钱，甚至时时刻刻抨击事主的身形及外貌等，「话爷爷嫲嫲到时候死，我老公系长孙，要企前面，我咁肥咁样衰全世界都睇住睇到」，令她大感无奈。

资料来源：helloitsmythreads@Threads