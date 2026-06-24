月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支遭网民批理财不善：根本唔系必要

在物价高涨的现代社会，不少双薪家庭虽有稳定收入，却仍感生活拮据。一对即将三十岁的香港夫妇，近日在社交平台大呻「零储蓄」的财务困境，慨叹自己是「草根阶层」、「好压抑」，引起网民热烈讨论。

专业人士二人家庭零储蓄 供楼/家用/工人每月花$37000

事主在社交平台上分享个人经历，指自己与妻子同为专业人士（会计及护士），两人家庭月入合共逾七万港元。他们于2024年楼价低位时购入荃湾一个三房旧楼单位并举办婚礼，惟婚后每月开支庞大，导致银行户口「永远得返万几」，因而发文大叹自己属于「草根阶层」。

夫妇在买楼首期、结婚、金器及装修上花费超过二百万元，耗尽了两人的积蓄。事主形容在扣除供楼、税项及各项生活开支后，两人每月合共仅剩不足五千元，直指自己是「穷L」。根据事主的描述，其家庭的每月庞大开支包括高达两万元的双方父母家用、逾一万的供楼费用、六千元聘请工人姐姐的薪金，以及各项日常伙食与妻子每月数千元的购物及化妆品开支。面对接近零储蓄的现状，事主不敢考虑生育或旅行，并直言「呢个时势随时无咗份工，但我哋仲系好似基层草根咁，真系好压抑」。

网民质疑非「草根」：又有楼又姐姐咁舒爽

这篇帖文随即引发大量网民的热烈讨论。多数网民对事主自称「草根阶层」表示强烈质疑，认为以其逾七万元的家庭月入，在现今社会绝非基层。有网民一针见血地指出事主一家「过得好舒爽㖞，又有楼又姐姐」，认为他们只是不愿妥协、过度追求舒适的生活模式，才导致入不敷支。部分网民更点出事主理财观念的根本问题，认为他们在婚礼、金器及装修上耗尽百万积蓄是「充大头鬼」，直言若缺乏充裕的现金流，当初理应选择从简，而非将压力延续至婚后生活。

四大长老家用＋工人成争议重点？ 「系咪请返来瞓觉」

网民纷纷化身「财务顾问」，针对事主列出的开支清单提出具体的节流建议。当中争议最大的是每月高达两万元的双方父母家用，以及六千元的工人姐姐开支。不少人质疑两口子在未有生育的情况下聘请外佣实属多余，直斥：「冇生仔，你个工人系咪请返来瞓觉？」网民强烈建议事主大幅削减甚至暂停家用，并辞退工人，指出单是这几项结构性调整，便足以让他们每月省下过万元。同时，网民亦认为妻子每月数千元的化妆品及买衫开支并非必须，呼吁他们切实做到量入为出。

另一方面，留言区亦引来不少网民分享自身经历作对比。有家庭月入相若甚至更少、且育有小孩的网民表示，只要妥善规划，依然能应付供楼、养车及家庭开支，并保持每月储蓄的习惯，借此批评事主无病呻吟。不过，在一片批评声中，仍有少数网民对事主的处境表示同情，指出在香港要独力承担双边长老的庞大家用，确实容易陷入「在职贫穷」的困境；亦有人欣赏两人作为专业人士的努力及对家庭的承担，温馨提醒他们在背负众多责任之余，也要「好好照顾一下自己」。

来源：Threads