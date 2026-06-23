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捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药

生活百科
更新时间：17:58 2026-06-23 HKT
发布时间：17:58 2026-06-23 HKT

屈臣氏全港药余回收计划｜为进一步推动环保及社区健康，屈臣氏将于7月再度推出并全面升级「全港药余回收计划」。是次活动不仅扩大服务网络，更推出极具吸引力的独家奖赏——合资格人士只需成功参与药物回收，即可轻松获取100易赏钱积分，鼓励市民在日常生活中妥善处理家中过期或剩余的药物！

屈臣氏全港药余回收计划 升级社区用药管理减轻照顾者压力

屈臣氏将于7月推出全面升级「全港药余回收计划」，扩大服务网络。
屈臣氏将于7月推出全面升级「全港药余回收计划」，扩大服务网络。

面对本港人口老化的趋势，不少长者及慢性病患者皆面临多重用药的问题，容易造成药物积存及误服风险。有见及此，屈臣氏今年特别与「照顾者易达平台」及20间社福机构携手合作，将药余回收由单纯的环保行动，拓展为全方位的社区健康支援网络。这项贴心举措让照顾者在陪伴家人到访社区中心或复康设施时，能够顺道且便捷地交还过期药物，从源头减少重复用药的风险，为家庭照护者分担日常医疗管理的重担。

提供线上线下支援 免费药剂师咨询

除了设立实体药物回收箱外，屈臣氏更积极发挥其庞大的网络优势，透过注册药剂师团队为市民提供免费的用药及药物咨询服务。大众不仅可亲临门市向驻店药剂师寻求专业意见，亦能透过「屈臣氏随时 Chat」线上平台获取即时解答。此外，专业药剂师团队更会亲身走入社区举办用药教育讲座，进一步强化「门市＋线上＋社区」的 O+O 健康支援网络，确保每位市民都能轻易获得准确可靠的医药资讯。

药余回收活动详情 参与即赚易赏钱

准备整理家中药箱的市民，千万别错过今次的限时环保推广。以下为「屈臣氏全港药余回收计划」的活动重点及参与须知：

  • 活动日期：2026年7月2日至7月31日

  • 回收地点：全港18区近60间设有驻店药剂师的屈臣氏药房，以及20个「照顾者易达平台」连系之社福机构，合共超过75个指定「药物回收箱」地点。详细地点刊表按此

  • 奖赏优惠：本年度首次于屈臣氏药房成功参与药物回收的易赏钱会员，即可获赠100易赏钱积分。

  • 回收范围：接受一般西药药丸及胶囊；恕不包括药水、中成药、营养补充剂或受《危险药物条例》管制之药物（如安眠药及镇静剂等）。

 

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