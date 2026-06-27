破解电饭煲黐底迷思 3大元凶致内胆涂层受损 附日常保养贴士

电饭煲是许多家庭不可或缺的煮食好帮手。然而，不少人在烹煮米饭时，都曾遭遇过饭粒紧紧黏附在饭煲底部的困扰。面对这种令人头痛的「黐底」情况，许多用家第一时间往往会直觉认为是电饭煲机件出现故障，但事实上，这个常见现象反而更大机会与日常的使用及清洁习惯息息相关，在不知不觉间对饭煲造成了损耗。

饭粒黐底与电饭煲内胆有关？拆解3大涂层损耗元凶及保养贴士

饭粒黐底与电饭煲内胆有关？拆解3大涂层损耗元凶及保养贴士

大型电器专门店BBE曾于社交平台上发文，为大众拆解有关电饭煲黐底的迷思。帖文指出，当发现饭粒严重黐底时，并非全然代表电饭煲的机件发生了故障。实际上，饭粒黐底往往源于内胆表面被刮花，令原本平滑的防黏涂层失去应有作用；或保温功能开启的时间过长，导致锅内米饭的水分随著时间慢慢蒸发及流失，令米饭黏附在煲底上。

破坏电饭煲内胆涂层元凶

针对此情况，知名家电品牌德国宝（German Pool）亦曾探讨电饭煲内胆涂层容易耗损的原因。德国宝指，现时市面上的电饭煲内胆普遍配备了防黏涂层，主要作用在于防止饭粒黏附锅底以便于日常清洗、确保热力能够均匀分布使米饭受热一致，同时避免食物直接接触到金属材质。若这层涂层受到破坏，不但会导致黐底及增加清洁难度，更有可能引发受热不均匀的问题，甚至产生金属物料接触食物的安全疑虑。

破坏涂层元凶一：使用金属餐具

导致内胆涂层受损的最常见原因为使用金属汤匙或筷子。由于金属的硬度高于防黏涂层，直接在内胆中刮取或铲起米饭会产生细微刮痕，长期使用会令涂层逐渐剥落。为保护电饭煲内胆，建议改用木制、耐热矽胶或塑胶材质的饭勺，并以轻轻拨动的方式盛饭。

破坏涂层元凶二：采用粗糙清洁工具

清洁工具的选择亦会影响内胆涂层的状态。使用钢丝刷、粗糙的百洁布或硬毛刷清洗电饭煲，容易刮伤涂层表面。正确的清洁方式应为使用软海绵或软布轻轻擦拭。若遇到顽固的饭粒黐底，可先注入暖水浸泡，待饭粒软化后再进行清洗。

破坏涂层元凶三：急冷急热的温度变化

温度骤变是另一个容易被忽略的损耗因素。在电饭煲刚完成烹煮、内胆仍然处于高温状态时，若立即以冷水冲洗，金属与涂层之间不同的热胀冷缩率会导致涂层出现微细裂纹甚至剥落。建议在清洗前让内胆自然降温，或在急需清洗时转用暖水。

3大日常保养电饭煲贴士

德国宝亦特别提醒用家留意以下三个日常保养的小贴士，以确保电饭煲能维持最佳状态：

避免空烧：切勿在未放入任何食物的情况下启动加热功能，以免严重损毁内胆及其涂层。 远离尖锐物：即使是使用木制饭勺，亦应尽量避免以其尖锐的边角直接触碰内胆表面。 定期检查：若观察到内胆涂层出现大面积剥落或有明显的裂痕，建议应直接更换一个全新的内胆，以确保使用上的安全。

资料来源：bbe.hk、German Pool