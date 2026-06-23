00后发型师奇招Threads爆红！$60专剪「呃到阿妈」发型 引全港中学生跨区朝圣？

香港不少中学都会严格执行「发禁」，规定学生的发型仪容符合标准。最近，一位在小西湾经营发型屋的00后发型师，因早前分享为男同学剪出一款「剪完好似冇剪过」的发型而爆红，成功解决中学生「剪发烦恼」，更吸引全港学生跨区朝圣，只为剪出一个能「呃到阿妈」的发型！

00后发型师奇招Threads爆红！$60专剪「呃到阿妈」发型

有00后发型师在Threads发文，称近日有中学生前来光顾时表示：「隔篱补习班啲家长话你剪完好似冇剪过。」事主当时「心谂GG了」，岂料该学生随即兴奋表示：「所以我即刻入嚟！因为家长觉得剪完要变劲短、变薯仔头先叫有剪！我想要呢种『冇剪过』嘅效果好耐！」发型师恍然大悟，学生追求的正是在削短长度之余，可以保留层次的发型，「学生多数都唔钟意剪到太短」，笑言「剪嘅唔系头发，系中学生对抗变薯仔头嘅求生欲。」

帖文意外在Threads爆红，引起网民热烈讨论，不少人称赞发型师技巧高超：「见到学生去剪速剪，搅到个个『省港旗兵』咁真系觉得好恐怖。」、「好钟意唔系系唔系都铲青，阿仔个头成日比师傅铲到个头起角」、「勾返耳仔轮廓，后尾枕剃乱毛，偷薄碎脚，碎得嚟仲有层次，全部都系好细嘅功夫，但好俐落。」

有人笑言家长或不会满意这类发型，认为剪头发效果越明显越好：「大概屋企人系咁嘅对白：『个衰仔包真系晒（嘥）钱，唔知去埋边度帮衬啲乜鬼飞发舖，使几百蚊剪完好似冇剪咁返黎』」、「有啲阿妈硬系觉得剪得多抵啲。」

奇招意外爆红 引全港中学生跨区朝圣？

帖文爆红后，店内翌日立刻涌现大量慕名而来的客人，发型师惊叹「Threads嘅力量真系恐怖」。惟由于店内暂时只有他一位发型师，因此相当繁忙，甚至「剪紧发真系覆唔到电话」。而最令事主始料不及的是，除了有九龙及大西北等地区，甚至有来自西贡、柴湾和港岛的客人特地乘车前来，对此表示十分感激：「多谢你哋用咁多时间，特登过嚟揾我剪个『呃到老母嘅安全发型』。」

他分享事件后续，称店舖正进行首次光顾$60优惠，随后会回复正价$100，更幸运连续遇上两位大方客人，其中一位直接付正价表示：「唔使找、唔要优惠」，另一位更额外付$100贴士，坦言「当时我真系呆咗，内心劲感动。」在文中亦承诺「尽力畀个你哋满意嘅发型你。」

来源：Threads